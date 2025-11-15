林佳龍籲外媒勿因中國壓力自我審查 正常稱呼及看待台灣
外交部長林佳龍日前應邀出席台灣外國記者會(TFCC)座談，向多國媒體說明我國推動「總合外交」的最新進展與成果。林佳龍感謝國際媒體長期關注，並強調台灣將持續以民主韌性與科技實力為國際社會創造更多價值。他也呼籲國際媒體避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待「台灣」。
外交部今天(15日)發布新聞稿，表示外交部長林佳龍12日出席台灣外國記者會(TFCC)座談。針對外媒關注部分媒體不以「國家」稱呼台灣，林佳龍明確回應「台灣就是台灣」，並指出台灣具備人民、領土、政府與主權的國家四要件，卻因中國反對和打壓無法正常參與國際組織。林佳龍強調「台灣的存在，正證明了國際社會並非如聯合國所宣稱是『所有國家都能平等參與』的體系」，他呼籲國際媒體避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待「台灣」。
林佳龍表示，自賴清德總統就任以來，我國政府以推動「價值外交」與打造「經濟日不落國」為願景，以及結合價值、同盟與經濟的「總合外交」。林佳龍指出，他上任1年半來已訪視11個友邦，台灣正透過「榮邦計畫」協助友邦推動科技、數位化與人才培育，持續深化夥伴關係；另外，他也陸續訪問 11 個非邦交國與歐盟，台灣期盼以務實穩健的步伐深化與理念相近國家的合作，並從「價值外交」邁向「加值外交」。
在台歐合作部分，林佳龍表示，他日前陪同副總統蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年會，象徵台歐關係邁入新階段。在台美關係上，美國是台灣最重要的安全與經濟夥伴，台灣盼與美國組成「台美聯合艦隊」，且在半導體與AI等關鍵產業布局全球，共同壯大民主供應鏈、提升經濟韌性。就台日合作方面，林佳龍則相信在日本首相高市早苗就任後，雙方合作基礎將更為穩固，並可望持續深化交流。
林佳龍最後指出，近年來愈來愈多國家在壓力下仍願接待台灣高層，也反映出中國威脅已成為全球關切的議題；俄烏戰爭更凸顯台海安全與歐洲安全的高度連動性，使台灣在民主、科技與供應鏈中的戰略價值持續提升。他感謝國際媒體長期關注，並強調台灣將持續以民主韌性與科技實力為國際社會創造更多價值。
此外，林佳龍也提醒，明年APEC峰會將由中國主辦，若中國未遵循相關規範，恐削弱APEC以共識決為核心的運作模式，亦將影響峰會整體成效，國際社會應持續關注。
外交部表示，座談相關內容已陸續見諸國際媒體，有助國際社會更全面理解台灣的政策立場與全球貢獻，並強化台灣與民主夥伴共享自由、民主與人權價值。
