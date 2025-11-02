林佳龍紐約等嘸客？照片曝光有大咖

林佳龍9月赴紐約，外交部澄清並未設宴，而是應美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請參加活動。（本報資料照片）

外交工作不易，賴政府又出現互相放話抵銷成果的事件。CNN報導指出，外交部長林佳龍在紐約聯合國大會期間設宴邀請美國官員，「美方高層一個都沒來」，引發關注。外交部2日表示，這是錯誤訊息。涉外人士則指出，林佳龍9月赴紐約並未設宴，而是參加美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請參加活動，見到許多美方官員，而且包含重量級人士。

有媒體轉述CNN報導，指出林佳龍月前曾於紐約米其林餐廳Le Bernardin設宴，邀請美方官員，未料多位原定出席的美方高層官員都未現身，儘管有人表示缺席是因行程過於緊湊，但該消息人士指出，這事讓台灣感到沮喪。

廣告 廣告

上述報導，在野黨批評這是台美外交的重大挫敗。

外交部則發表4點聲明回應，第一，林佳龍應邀於聯合國大會期間出席紐約活動，並非主動設宴，這是明顯謬誤。第二，消息來源者稱林佳龍未見到相關要角，顯然對活動沒有掌握，更絕非在現場之人，令人遺憾。第三，當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於默契，外交部不便多作評論。第四，台美關係有穩固基礎，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係，干擾社會視聽。

據判斷，CNN的報導，消息來源應該也是來自國內。

涉外人士說，CNN所報導的所謂晚宴，其實是林佳龍應歐布萊恩邀請，出席由美國全球戰略公司（AGS）執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷所主辦的聚會。林佳龍在該場活動中，也與多位美國重要官員以及「原本就希望會面的人」互動交流。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾昨日則在臉書發文，並貼出照片表示，當時在現場包括美國駐聯合國代表瓦爾（Mike Waltz）和AGS執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷以及川普特使都與林佳龍同框。

杜奕瑾認為，林佳龍以外長身分，會見30多個國家的外交部長、大使以及官員，是很成功的一次。