林佳龍聲挺林岱樺網路炸鍋...李忠憲因「道德木馬程式」弟子規對林印象不好：此次應也是弟子規幫林做出正確決定

近日外交部長、民進黨派系正國會掌門人林佳龍和其他隸屬正國會的民進黨立委、議員，聲挺涉嫌詐領千萬助理費遭檢調起訴的同黨立委林岱樺，稱其不貪不取，表態支持林投入高雄市長初選，引發網路輿論炸鍋。對此，成大電機系教授李忠憲提到過往林佳龍尊崇弟子規，直言那是道德的「木馬程式」，自己都做不到，還要小孩亂背一通，向自己下跪，是精神錯亂還是怎樣？他指出，真正的修養不是遵守規條，而是誠實面對自己的不完美，並能在當中繼續思考與前行，才是現代人的「弟子規」。

廣告 廣告

提到有許多人認為林佳龍的政治判斷不好，李忠憲表示，從結果看起來好像有幾次是這樣，雖然跟他見過幾次面，但只有點頭都沒有交談。



李忠憲回顧，對林佳龍印象最深刻的是他說自己出國讀書帶經典隨身本，自己還因此寫了一篇文章叫做「林佳龍與弟子規」，裡面截取新聞的一段話：「在全球經典會考，林佳龍誦禮運大同篇，林佳龍說：他熱愛讀經也曾通過會考、戴過狀元帽，是在場學生的「大學長」。他在出國期間都帶著經典隨身本，在徬徨、不知如何決定時，透過讀經能拉高自己的視野。並作出正確的決定。」



李忠憲說，有人說林佳龍這個動作是要跟賴清德展現他的肌肉，算是民進黨黨內政治鬥爭的一環，不過在這種事情上展現肌肉，缺乏道德的思考，也替自己和正國會帶來困境。



李忠憲表示，自己也唸了很多經典，都是新潮文庫出版的書籍，可能跟林佳龍的經典有點不太一樣。他說，對林開始印象不好是「弟子規」，是因家中小朋友唸書的原因，才知道有「弟子規」這種東西，也看到了不少推崇「弟子規」的老師，常常要壓抑自己想要破口大罵、駁斥這種思想的衝動。



李忠憲坦言，知道這種東西不是三言兩語可以改變，這是常駐在人腦記憶體內的一隻木馬程式。他說，因此當初對該事印象深刻，出國去留學還要帶這些東西，真令人驚訝，想這次應該也是「弟子規」幫林佳龍做出正確的決定。



針對弟子規當中的內容，李忠憲指出：



「入則孝」：自己小時候不知道惹了多少麻煩，讓父母生氣，還有一次拿鉛筆刀追殺同學，惹來很大的風波，做不到。父親負債累累，自己逃到德國去，真的不孝。



出則弟：每年報稅，非常計較，老是要跟弟弟妹妹，把父母扣除額算的一清二楚，做不到。



謹：穿拖鞋短褲上課，還有一次在柏林狩獵園為了省上廁所的錢，到陰暗角落的樹下方便，做不到。



信：答應人家的事，若有其他更重要的事來就反悔取消，做不到。



汎愛眾：不管台灣社會財政困難，表面支持年金改革，內心深處老是想著缺乏道德的藍白可以恢復軍公教的年金，做不到。



親仁：老是跟一些壞朋友混，搞有的沒有的運動，做不到。



餘力學文：只有餘力發廢文，學什麼文？說要學日文、法文和克林貢語，都只停在前幾頁，做不到。

李忠憲直呼：「自己都做不到，還要小孩亂背一通，向自己下跪，是精神錯亂還是怎樣？不過我想大辣辣敢坐在上面讓小孩下跪的父母應該都做到了。」他表示，自己做不到，所以也不好意思叫小孩去背什麼弟子規，下跪更免了，嚇死人了。



李忠憲表示，大家一生都在與「做不到」的自己共處，那些道德準則若成為形式，便失去了讓人自由的力量。他指出，真正的修養，不是遵守規條，而是誠實面對自己的不完美，並能在不完美中繼續思考與前行，才是現代人的「弟子規」。



李忠憲也援引康德的名言：「從歪曲的人木中，造不出筆直的東西。」並說，人無法完美，卻仍該努力成為有理性的存在。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

林佳龍挺林岱樺、邀高雄市民本週六參與造勢網炸鍋！周玉蔻喊話正國會「今天是道歉黃金時間點」：再硬凹就看著辦

林佳龍「川習會」前發軍令挺林岱樺...賴清德噤聲當鄉愿領導？周玉蔻沈痛說重話：誰出的餿主意？有夠不像話、令人失望！