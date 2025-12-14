林佳龍聲援林岱樺不應未審先判 陳水扁讚許：會做官也會做人

林佳龍（左）接受陳水扁（右）廣播節目專訪。（翻攝自陳水扁臉書）

外交部長林佳龍今（14日）接受前總統陳水扁廣播專訪，談到有意參與黨內2026高雄市長初選的立委林岱樺時，林佳龍強調，林岱樺依法依規仍具參選資格，不應未審先判，呼籲黨內給予溫暖，「不要讓風箏斷線」，陳水扁則表示同意他的分析，並讚許他不僅會做官、做事也會做人，認為他給予的加油與溫暖無可厚非。

正國會掌門人林佳龍曾公開發文力挺同屬正國會的林岱樺，當時引起兩極評論，陳水扁今日在節目中提及此事，肯定林佳龍的作為，表示他不僅會做官做事，也懂得做人，認為林佳龍基於對林岱樺的了解，站出來給予加油、溫暖的掌聲，符合無罪推定原則，無可厚非。

林佳龍指出，林岱樺依法依規仍具備參選資格，應依制度就事論事，不應未審先判，他並提及2人過去是立委同事，且2009年均曾為民進黨提名縣市長候選人，後來因高雄、台中縣市合併而未能參選。

林佳龍認為林岱樺涉助理費案仍須由司法釐清，他呼籲社會與黨內同志應給予林岱樺溫暖，「不要讓風箏斷線」，因其支持者眾多，應讓林岱樺經過黨內初選決定結果，這是一種「大我」的思考。





