林佳龍聲援林岱樺反未審先判 陳水扁一句話力挺：溫暖。 圖：取自微微笑廣播網

[Newtalk新聞] 民進黨2026高雄市長初選形成「4搶1」的局面，立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺競爭相當激烈，而林岱樺今年2月因助理費案遭搜索、起訴，更喊出「司法干預初選、政治干預司法」，引起社會關注。目前距離黨內初選剩下一個月，外交部長、正國會掌門人林佳龍14日再力挺林岱樺，為其抱屈，強調林岱樺依法依規仍是具備參選資格，不應該僅因為遭到檢舉或起訴，就在社會輿論當中被未審先判。

前總統陳水扁14日在「微微笑廣播網」廣播節目中專訪林佳龍，他稱許林佳龍作為一個政治人物，不僅只會做官做事，也懂得做人，林佳龍以正國會掌門人身分，在林岱樺陷入爭議之時站出來給予參選人鼓勵，認為是基於無罪推定原則，這樣的表態本無可厚非，也相當溫暖。林佳龍呼籲黨內應給林岱樺同理心，因為「可能每人都會遇上」

林佳龍說，法律不外乎情與理，林岱樺依法依規是具備參選資格，他提到兩人在2009年都是民進黨提名的縣市長候選人，但當年因為台中、高雄縣市合併被沒收參選，兩人也曾經是立法院同事，有一定交情，他對林岱樺也有一定的認識，對於民主的信念，認為應該依制度就事論事，不要以人廢言，立委是國會議員，依照《立法院組織法》32條，國家為每個立委編預算給每個立委當助理費與辦公預算，與一般縣市議員不同。

林佳龍認為，雖然助理費有所爭論，不論制度有無合理，也要先去看她有無貪汙，林岱樺身為7屆立委，不該僅因遭到檢舉或起訴，就被社會輿論未審先判，「我們可能每人都會遇上，包括陳水扁總統、馬英九都也曾經遇到過」，強調要有同理心，也要重視法治精神。

林佳龍說，民進黨應該給予同黨同志溫暖，不要讓風箏斷線，應讓林岱樺經過黨內初選，這是一種「大我」的思考，「必須釐清是否涉及貪汙，不要在結果還沒有出爐前就未審先判」。

