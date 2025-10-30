林佳龍臉書留言整排「挺不下去」！林岱樺爆水軍發動攻擊：已向平台申訴
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
正國會掌門人兼外交部長林佳龍昨日發文力挺民進黨立委林岱樺，正國會成員包括立委王義川、市議員卓冠廷接連在社群上跟進，卻有大批網友在貼文下方留言「挺不下去」、「非常失望」等不滿言論。對此，林岱樺今（30）日表示，這些攻擊似乎來自同一家公關公司，有人試圖以網軍手段扭曲民意，他們將正式向平台申訴。
林岱樺稍早表示，近日針對她的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑。經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。
林岱樺指出，這波攻擊發生的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步，顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。「我們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。」
林岱樺強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓，「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量。正因為我獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。」
林岱樺呼籲，請大家勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意，也感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」「拒絕假帳號攻擊」，用真實聲量對抗假熱度。「我們靠人民，不靠網軍。清白就是我們最堅固的防火牆」，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。
