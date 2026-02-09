林佳龍致賀高市早苗 盼台日提升為互補全面夥伴關係

（中央社記者楊堯茹台北9日電）日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選，單獨突破法定門檻2/3，取得316席。外交部長林佳龍代表政府致賀，並指示駐日代表處電賀高市早苗、日華懇談會當選成員以及其他友台議員，並期盼台日關係在良好基礎上，提升為互補的「全面夥伴關係」。

第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則大幅萎縮至49席，慘敗收場。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍代表政府對日本順利完成大選表達誠摯祝賀，並已指示駐日本代表處代表政府於第一時間電賀高市早苗、跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員，以及其他友台國會議員。

外交部表示，台灣與日本是共享民主、自由、人權及法治等核心價值的重要夥伴與友人，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經濟外交等各領域合作成果豐碩。近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界對支持台灣國際參與，以及深化台日友好交流也有高度共識。

外交部期盼，在台日關係既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本政府及朝野政黨持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：潘羿菁）1150209