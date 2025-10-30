林佳龍表態了！挺林岱樺「不貪不取」 遭網友灌爆：不要鬧

外交部長林佳龍。資料照。李政龍攝



民進黨高雄市長競爭激烈。外交部長林佳龍昨（10/29）晚發文力挺同屬正國會的綠委林岱樺，稱讚林岱樺「有為有守，不貪不取」，但林岱樺深陷詐領助理費疑雲，林佳龍臉書慘遭網友灌爆，綠委王義川、新北市議員卓冠廷也跟進發文表態。

新潮流賴瑞隆、許智傑、正國會林岱樺及獲湧言會支持的邱議瑩有意角逐2026高雄市長，林岱樺將於本周六（11/1）晚上6點在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」。

林佳龍昨突在臉書發文表示，大家平安！他想和大家分享自己眼中的「優質立委林岱樺」，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。

林佳龍接著喊話「這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油」！文末並附上造勢晚會資訊。

截至今早8點已有超過900名網友按怒，支持者傻眼留言「林部長！你真的要支持這樣的人嗎？太讓我失望了！」、「不貪不取要確定欸阿龍」、「親愛的前市長，我被你這一篇發文嚇到了。她的案子還在審理中，現在支持她，請教你的判斷是什麼？」、「不貪不取？ 太誇張了吧，沒有必要挺派系就這樣忽視惡質行為欸！」

還有人苦口婆心留言「拜託不要鬧了，不是說民進黨，大家就都會挺，邁邁好不容易穩住高雄，拜託你們慎選，高雄真的不能輸，台灣不能再掉了，我求你了」。

身兼民進黨發言人的卓冠廷也以「個人身份」發文稱，「不讓林岱樺孤單」，他說，多屆的超資深立委，再次挑戰參選高雄市長，她的民調持續領先了好長一段時間，可此時，她也是最辛苦的那一個。

卓冠廷認為，過去幾年，林岱樺的身上有許多爭議，自己不會故意裝作沒看見，林岱樺的立場、表態、價值，常與他不同，但他有深刻的觀察，遇到批評時，林岱樺不會氣憤地指責別人不理解她，反而，她會希望理解別人的想法。尤其，是當本土的支持者也對她產生質疑時。

卓冠廷說，他印象深刻，有機會遇到時，林岱樺也會問他「為什麼？」甚至，「怎麼改變？」無論她的改變有沒有被接受或認可，她願意學，即便是高票連任多屆，她仍然保有這份謙卑。

卓冠廷說，林岱樺認真地把每一刻都投注在她熱愛的土地，也把每一份力貢獻給願意相信她而支持她、請托她的人。從政不易，現在很明顯地，是她最困難的一刻，「但我很敬佩她堅持的毅力和勇氣，不被打倒，而願意繼續不斷地溝通、說服。」

卓冠廷表示自己也會參加林岱樺的大造勢，「我希望努力、認真奉獻的人不會孤單。岱樺姐，加油！」王義川也發文「星期六，高雄朋友我們岡山見！」並貼出造勢文宣。

