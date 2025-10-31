林佳龍表態力挺林岱樺 沈富雄：他難道不怕賴清德嗎

民進黨2026高雄市長人選提名競爭激烈，外交部長林佳龍29日表態力挺正國會出身的民進黨立委林岱樺。前立委沈富雄表示，林佳龍難道不怕總統賴清德嗎？他想，這個林佳龍也想過了。

沈富雄31日在政論節目《少康戰情室》中表示，當林佳龍出面挺林岱樺的時候，他第一時間點愣了一下。要讓他這樣愣了一下，不容易。他通常對一件事情的是非，5秒鐘內馬上就知道答案，這件事情卻超過5秒，他不禁想，林佳龍你在幹什麼？你膽子好大，怎麼可以挺林岱樺到這種程度，後來他覺得，這不就是正國會嗎？

沈富雄接著表示，因為林佳龍是正國會的首領，若不是首領，他可以選擇避避風頭，除非首領不幹了，不然怎麼能夠不講話呢？若他不講話，首領馬上就會被人家拉下來。所以不管是林岱樺、綠委陳亭妃也好，都是正國會的，民進黨發言人卓冠廷也是正國會的，要去站台。而且正國會現在在民進黨裡頭，是屬於劣勢的，就是屬於相對在野的，現在就要拚啊。

沈富雄更指出，另外一個問題就是林佳龍，他難道不怕總統賴清德嗎？他想，這個林佳龍也想過了。但是現在假定賴清德會連任總統，所以距離林佳龍選總統還有7年，7年多麼遙遠，什麼事都會發生；所以如果現在就去想7年後的事情，而不講究派系內的道義，林佳龍還算龍嗎？所以他覺得這個政治的拿捏，是不容易的。

