林佳龍表態力挺林岱樺！3競爭對手回應了

▲林佳龍昨表態挺林岱樺，引起網友反彈。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長競爭激烈，正國會的外交部長林佳龍以及正國會民代昨表態力挺同派系的民進黨立委林岱樺，引起外界關注。對此，競爭對手邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（30）日也相繼回應。

民進黨有意爭取高雄市長的人選，除了林岱樺外，還包含新潮流系統的賴瑞隆、許智傑，及綠委邱議瑩。由於林岱樺捲入涉嫌詐領助理費，誰最終能出線，受外界矚目，林佳龍昨天盛讚林岱樺在7屆立委期間，深耕基層、有為有守、不貪不取，獲得高雄鄉親的愛戴與支持，並邀請支持者在本周六晚上6點，參加大改革；不過，相關貼文一出後，引起網友怒批、洗版。

對此，邱議瑩受訪時表示，對於派系領導人公然在臉書上面號召一事，她覺得身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後則是派系跟個人；邱議瑩提到，對於高雄市的初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民公評。

賴瑞隆則說，君子之爭，點到為止，不要傷了和氣，大家要一起登頂，2026艱困一戰，大家有一同目標，「這段時間，兄弟姐妹各自登山努力」。他提到，林佳龍跟他熟識，常常給他建議，綠委王義川到義大利去，特別帶黃色小鴨船長給他，而議員卓冠廷是他的學弟，大家互動良好。

對於林佳龍是否行政不中立，賴瑞隆提到，尊重每個人的思考、交情；對於黨內雖然設下「大咖條款」，但不涉及部長，他回應，大咖條款涉及黨主席、總統、副總統、選對會成員，沒有納入規範者就尊重選擇判斷，呼籲黨內團結一起打贏2026選戰。

許智傑則說，各派系有其立場及想法，都給予尊重，對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。

