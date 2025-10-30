林佳龍表態力挺遭圍剿！林岱樺說話了：不要傷害我的朋友

2026高雄市長選舉民進黨內初選，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人角逐，外交部長林佳龍昨（29）日晚間突臉書發文喊話支持林岱樺，遭綠營網軍圍剿，林岱樺回應聲援。

林岱樺資料照。（圖／中天新聞）

林岱樺今（30）日在立法院接受媒體聯訪表示：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，台灣的力量經不起一在的切割。林岱樺有沒有罪，我將在11月1日的活動公開檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。我可以承受任何網路暴力的攻擊，因為岱樺經得起任何的考驗，萬千磨難，終將還我清白。我相信最後的事實會讓路人羞愧地放下原本要繼續投向我的石頭，台灣民主加油。」

林岱樺資料照。（圖／中天新聞）

林佳龍臉書29日發文：「大家平安！佳龍想和大家分享我眼中的優質立委 林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油！」林佳龍分享11月1日傍晚6時在高雄市岡山區筧橋路河堤公園旁舉行的「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」活動資訊。

林佳龍資料照。（圖／中天新聞）

