林佳龍表態力挺遭圍剿！林岱樺說話了：不要傷害我的朋友
2026高雄市長選舉民進黨內初選，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人角逐，外交部長林佳龍昨（29）日晚間突臉書發文喊話支持林岱樺，遭綠營網軍圍剿，林岱樺回應聲援。
林岱樺今（30）日在立法院接受媒體聯訪表示：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，台灣的力量經不起一在的切割。林岱樺有沒有罪，我將在11月1日的活動公開檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。我可以承受任何網路暴力的攻擊，因為岱樺經得起任何的考驗，萬千磨難，終將還我清白。我相信最後的事實會讓路人羞愧地放下原本要繼續投向我的石頭，台灣民主加油。」
林佳龍臉書29日發文：「大家平安！佳龍想和大家分享我眼中的優質立委 林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油！」林佳龍分享11月1日傍晚6時在高雄市岡山區筧橋路河堤公園旁舉行的「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」活動資訊。
延伸閱讀
「賴清德支持誰，我就反對誰」謝寒冰爆南部民進黨支持者心聲
林岱樺引爆綠營派系內鬨！溫朗東開第一槍宣布：退出正國會、退出選舉
憂川普挺台動搖！CNN爆台灣擬撤換駐美代表？林佳龍急否認
其他人也在看
力挺林岱樺發文遭網灌爆！ 林佳龍：給她空間向選民說明
涉嫌詐領助理費等案遭到起訴的民進黨立委林岱樺，積極爭取參選2026高雄市長，民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，昨晚突然表態力挺同屬正國會的林岱樺。林佳龍今（30）日對此表示，支持林岱樺捍衛自己的權利，社會應該給予她一定的空間。中天新聞網 ・ 22 小時前
外交部款宴美國中西部跨州議會領袖訪問團 (圖)
外交部政務次長陳明祺（右5）29日款宴與美國中西部跨州議會領袖訪問團成員，強調台灣高科技產業鏈扮演要角。中央社 ・ 22 小時前
林佳龍挺被罵翻！林岱樺：別傷害我朋友 邱議瑩、許智傑、賴瑞隆發聲
民進黨2026高雄市長競爭激烈，身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍昨（29）晚突然發文力挺同派系的立委林岱樺，還大讚她「有為有守，不貪不取」，一番話讓網友炸鍋，林佳龍今（30）天受訪表示，支持林岱樺捍衛台視新聞網 ・ 19 小時前
林佳龍王義川挺林岱樺！綠憂：重演2018慘案
[NOWnews今日新聞]2026高雄市長選戰提前白熱化，民進黨內初選戰雲密布，外交部長林佳龍與立委王義川29日晚間突然在社群媒體發文表態，力挺同屬「正國會」派系的立委林岱樺參選，引發政壇震撼。地方綠...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
正國會挺林岱樺 律師：靠勢陳其邁陰德值太多？支持者不是這樣給你們情勒的！
[Newtalk新聞] 隸屬正國會派系的民進黨立委林岱樺涉詐領助理費，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍與派系黨公職昨晚表態，力挺同派系立委林岱樺參選2026高雄市長，引發強烈反彈。對此，律師林智群今（30）日直言，是靠勢高雄市長陳其邁在高雄累積的陰德值太多？支持者不是這樣給你們情勒的！ 林佳龍昨晚發文公開力挺林岱樺，指林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，是優質立委；民進黨新北市議員卓冠廷則透過臉書指出，不讓林岱樺孤單，多屆的超資深立委，林岱樺認真地把每一刻都投注在她熱愛的土地，也把每一份力貢獻給願意相信而支持、請託她的人。 民進黨立委王義川也於Threads貼出林岱樺11月1日「大岡山大造勢，站出來，挺岱樺」活動宣傳海報，號召「星期六，高雄朋友我們岡山見」。 對此，林智群律師指出，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這兩點，台派就不可能支持她了」，結果還一堆民進黨人士（好像是同派系？）跳出來支持她？「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」 「不要誤判局勢，更不要抱著支持者會含淚投票的想法」新頭殼 ・ 20 小時前
范姜彥豐爆「粿粿婚內出軌王子」 唐綺陽早警告4類人：請繃緊神經
范姜彥豐（Zack）今（29）日突然毀滅性爆料前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌，並直接標記了藝人王子（邱勝翊），還在限時動態中痛批「道德淪喪，婚內出軌」。消息震驚全台，而素有「國師」之稱的唐綺陽，本週的運勢文也被翻出，「本來暗中的事，成八卦眾議焦點」、「一向是幸運兒」容易有事也易成事件主角，其中更警告4類人「請繃緊神經」，引發關注。截至目前為止，粿粿、王子均未作出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
朱立倫給鄭麗文最後提醒「任勞、任怨、最難是任謗」
國民黨主席朱立倫即將卸任，本週六（11/1）新主席鄭麗文將就任，朱立倫今日出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，接受媒體聯訪時披露上週與鄭麗文見面談話內容。中天新聞網 ・ 20 小時前
錯認管碧玲為劉世芳！沈政男笑到不行、分析謝龍介選情
角逐2026台南市長的國民黨立委謝龍介，昨（29）日質詢海委會主委管碧玲時，把她錯認為內政部長劉世芳，大批馬太鞍溪堰塞湖潰堤，經管碧玲提醒後兩人都笑場，精神醫師沈政男發文稱笑到不行，並認為謝龍介仍贏不了2026。中天新聞網 ・ 21 小時前
影/盧秀燕陪卓榮泰視察廚餘掩埋場：步調會跟中央一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，隨後台中市長盧秀燕陪同卓榮泰及立委蔡其昌、何欣純等人視察廚餘掩埋場。中天新聞網 ・ 16 小時前
影/卓榮泰到台中非洲豬瘟前進指揮所：中央、地方資料要一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，卓榮泰感謝台中市長盧秀燕與市府團隊、第一線防疫人員，並強調疫調資料要精準、一致。中天新聞網 ・ 18 小時前
影/反風電衝立法院！屏東居民質疑「賴品妤她爸的」雲豹公司
屏東縣子鄉及枋山鄉居民針對楓港溪沿岸規劃10座風力發電案展開抗議，今（30）日到立法院陳情。環境部回應對於此案早就不支持，會嚴格把關。經濟部也回應，沒有環評及地方同意就不會審。中天新聞網 ・ 19 小時前
林佳龍挺自己正國會林岱樺不行嗎？他臉書被灌爆
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導民進黨高雄市長初選競爭激烈，正國會出身的立委林岱樺甚至傳出貪汙醜聞遭司法追殺。正國會龍頭，也是外交部長林佳龍昨（29...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
無法協調合適時機 川普：亞洲行未能與金正恩會面
（中央社慶州市29日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他未能在此次訪問南韓期間安排與北韓領導人金正恩會面，外界針對可能舉行川金高峰會的揣測就此打住。中央社 ・ 1 天前
否認京華城案施壓北市府！吳順民：一輩子警局筆錄沒做過
民眾黨前主席柯文哲京華城案今（30）日再開庭，傳喚台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京等被告出庭進行詰問。吳順民否認犯罪，強調一生守法。中天新聞網 ・ 18 小時前
防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議
立法院國民黨團總召傅崐萁推出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，但條文第1、第6條被質疑「問題極大」，花蓮縣光復鄉部落青年Lisin Haluway驚呼「部落被突襲了」，本以為二讀後還有1個月時間，但昨深夜突然收到通知，今天下午3點立法院長韓國瑜將主導黨團協商，擔心被占多數的國民黨強推，今自由時報 ・ 22 小時前
謝龍介怒駁陳亭妃喊「沒介入初選 」：明天說明如何光復台南
民進黨下屆台南市長初選競爭激烈，立委陳亭妃因謝龍介一席「民進黨立委林俊憲民調持續上升中」，29日在臉書轟「謝龍介不演了，直接介入民進黨初選」，謝龍介今天怒駁介入初選一事，純屬子虛烏有，指林俊憲、陳亭妃在台南初選砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作，「國民黨絕不會做這種事！」他預告明天將在台南說明要如何「光復台南」。中時新聞網 ・ 22 小時前
民眾黨主席表態「願見習近平」前提曝光：要很小心鋪排
國民黨準主席鄭麗文日前表示，如果能化解兩岸矛盾歧見、推動和平合作，願意見中國國家主席習近平，引發社會熱議。民眾黨主席黃國昌30日同樣被問及此議題，表達不排斥見習近平，不要固步自封、自我設限，但必須有些重要前提，例如保護我方對等尊嚴。中時新聞網 ・ 22 小時前
陽明交大高齡健康產業創新中心執行長陳怡如 (圖)
陽明交大高齡健康產業創新推動中心針對建築設計專業人士開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，希望打造高齡友善住宅，圖為陽明交大高齡健康產業創新中心執行長陳怡如。中央社 ・ 22 小時前
澳洲稀土廠讓馬來西亞有機會成「稀土強國」 尷尬的是執政黨一度要「趕走萊納斯」
美國總統川普的造訪後馬來西亞願意開採重稀土，澳洲稀土廠「萊納斯」擴大投資。信傳媒 ・ 22 小時前
光復節酒駕被逮 周孝安今公共危險罪起訴
藝人周孝安24日在台北市錢櫃KTV台北忠孝店飲酒後，想要將車子移到停車格停放，卻被巡邏警員抓到涉嫌酒駕，酒測值達0.28；台北地檢署今（30）日依刑法公共危險罪起訴，向法院聲請簡易判決處刑。台北市大安警分局敦化南路派出所員警24日凌晨巡邏時，發現一輛轎車欲於忠孝東路四段巷弄間路邊停車，卻未打方向燈，自由時報 ・ 22 小時前