林佳龍表態挺林岱樺遭罵爆 黨內人士：避免有藉口脫黨參選

外交部長林佳龍。資料照



外交部長林佳龍昨晚發文力挺同屬正國會的綠委林岱樺，綠委王義川、新北市議員卓冠廷也跟進表態，網路罵聲一片。對此，正國會人士表示，「林岱樺現在就是有參賽資格，正國會不挺她挺誰？」自己黨內同志，受到委屈，幫她出個聲音讓她有公平的機會與市民說明。另有綠營人士解讀，如果正國會力挺她到底，大家也仁至義盡，避免林有藉口脫黨參選。

林佳龍昨突在臉書發文分享自己眼中的「優質立委林岱樺」，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。

林佳龍接著喊話「這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油」！該文引起大批網友灌爆，要林佳龍不要鬧了。

親林人士還原說，林佳龍昨自行發文後，其他成員自行跟上，沒有特別經過派系決議，林岱樺起訴，尊重她為自己清白來辯護，林佳龍也肯定林岱樺在高雄地區連續當7屆立委，且是高票當選，地方風評不錯，是一個好的立委，在司法判決定讞之前，都是無罪推定，剛好林岱樺11/1在高雄辦造勢晚會，林佳龍認為應該讓林岱樺有機會跟高雄市民來解釋說明，讓市民做最後決定。

面對支持者、網友罵聲，該人士指出，「所以更應要林岱樺有機會為自己的清白說明、捍衛」，林佳龍當然知道可能會有這些批評，但林認為「自己人還是要挺」，林沒有說要干涉司法，認為好的人才，請大家來聽她說明 。

至於部長身份發文力挺適合嗎？親林人士坦言，當然很多人覺得不適合，網軍會攻擊，林佳龍會不知道嗎？為什麼會相挺，林岱樺從政這幾年做得不錯，保持這麼高的民調還能屹立不搖，自己黨內同志，受到委屈，沒辦法幫她什麼，幫她出個聲音讓她有公平的機會與市民說明，林佳龍、王義川、卓冠廷是笨蛋嗎？跟人在一起，還是有一些情感在，他們都有情有義。

正國會人士解釋，因為這週有林岱樺大造勢，正國會成員會出席，因此剛好發文，「林岱樺現在就是有參賽資格，正國會不挺她挺誰？」正國會挺到底，雖然知道會被罵，但因為她還是一家人、是正國會一份子，基於派系會支持林岱樺，不能在這個時間點拋棄她。

另名正國會人士認為，林岱樺面對司法案件那麼多個月以來，民調雖有降低，但並沒有雪崩式下跌，還是在領先群裡面，代表她基層經營實力堅強，若是一般人早就被打趴了，她展顯出韌性，躺蕩蕩、沒有在怕，林岱樺不至於脫黨，正國會按照制度來，給她公平的參選機會，「願賭就要服輸」。

而有黨內人士分析，林岱樺因為官司問題，即便有正國會力挺，初選過關難度仍高，但若連正國會都不挺林岱樺，就讓林岱樺更有正當性脫黨參選，林岱樺就可以聲稱民進黨對不起她，如果正國會力挺她到底，大家也仁至義盡，避免林有藉口脫黨參選，正國會表態也有助大局。

