政治中心／綜合報導

民進黨正國會領袖、外交部長林佳龍表態力挺林岱樺選高雄市長，引發黨內譁然，這則貼文被網友留言灌爆，林岱樺質疑有網軍介入、更喊"不要攻擊我朋友、檢驗我就好"。但賴瑞隆認為"不能什麼都推給網軍"、邱議瑩還說"把時間改期，不跟林岱樺撞日子"。傳出黨中央已經告誡林佳龍"要行政中立"。

立委（民）林岱樺：「岱樺可以接受任何檢驗，但請大家不要傷害岱樺的朋友。」民進黨立委林岱樺要外界有任何攻擊都衝著她來，因為外交部長林佳龍跟他的子弟兵王義川、卓冠廷串聯挺她，都被留言灌爆。

林佳龍表態挺林岱樺選高雄引爭議 傳黨中央籲「行政中立」

民進黨正國會領袖、外交部長林佳龍表態力挺林岱樺選高雄市長，引發黨內譁然。（圖／翻攝自林佳龍臉書）





林佳龍臉書轉發林岱樺11月1號造勢活動，留言多達3000則，網友開轟"不要亂挺奇怪的人啦"、"我先退你讚好了"、"正國會的格局令人失望"。林岱樺質疑有網軍操作的痕跡。立委（民）林岱樺：「有異常性的網路上的留言，這麼短的時間也都有重複性，包括帳號的真假，（網軍留的言嗎內容都差不多），這個是很清楚的，不管重複性包括帳號真假，以及出現的密集度。」

立委（民）賴瑞隆：「不能把它全都歸類為網軍側翼，還是有相當多高雄市民台灣人，都關心這場選戰。」立委（民）邱議瑩：「我自己過去曾經是被網路霸凌最嚴重的人，我不會用這樣手法對待任何黨內同志，很巧我們日期也挑11月1日，我知道她11月1日要在岡山辦，我告訴團隊同仁我們日期往後延，避免大家在這件事又多做聯想。」

黨內同志認為"不能什麼都推網軍"，邱議瑩還說自己活動改期，把11月1號的焦點留給林岱樺，正國會卻鬧分裂，政治評論員溫朗東發文，身為高雄人，林岱樺他挺不下去，只能退出派系、退出選舉。更傳黨中央告誡林佳龍"謹守行政中立"、也要卓冠廷不能上台。

林佳龍表態挺林岱樺選高雄引爭議 傳黨中央籲「行政中立」

外交部長林佳龍跟他的子弟兵王義川、卓冠廷串聯挺林岱樺。（圖／民視新聞）

立委（民）王義川：「（委員現在是不是黨內告誡），（要卓冠廷跟部長不能上台或支持），（你會挺不貪不取這4個字嗎）。」隨著黨內初選加溫，正國會這番表態，又點燃火藥桶。

