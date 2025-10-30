林佳龍表態挺林岱樺 他酸爆：丞相起風了

▲民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，但林佳龍今（30）日受訪仍稱，支持林岱樺捍衛自己的權利，為自己辯護，社會應該給予空間。國民黨桃園市議員詹江村酸，丞相起風，出大事了！

詹江村說，自從高雄美濃大峽谷被揭露之後，民進黨立委邱議瑩的民調就一路直直落，近日邱議瑩又因為掌摑案，被法官認為是連續掌摑慣犯，因而被求刑，更是重創玉女形象，這使民進黨不得不逼出大招，轉挺林岱樺。

詹江村說，賴清德愛將、綠委王義川直接社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，說林岱樺是不貪不取，民進黨議員也紛紛讚揚林岱樺服務落實，看來國民黨立委柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，滿地找牙，抬不起頭，這也迫使民進黨，不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。

