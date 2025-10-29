林佳龍表態挺涉貪遭起訴「不貪不取的林岱樺」 臉書慘遭灌爆

民進黨下屆高雄市長初選競爭激烈，民進黨正國會出身的立委林岱樺雖深陷助理費官司，甚至遭爆料與寺廟住持關係曖昧，但仍強硬表態「絕不退選」。同屬同派系的外交部長林佳龍表態力挺林岱樺，還稱讚林岱樺「有為有守，不貪不取」，引起質疑聲浪，臉書慘遭網友灌爆。

林佳龍29日晚間在臉書發文表示，想和大家分享自己眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。本週六晚上6點，他要邀請高雄市民朋友們站出來，一起為林岱樺、高雄，以及我們還相信的公義台灣加油。

此文一出，大批網友留言寫下：「我被你這一篇發文嚇到了。她的案子還在審理中，現在支持她，請教你的判斷是什麼」、「完全不同意！不要瞎挺好嗎」、「蛤？佳龍不要亂挺奇怪的人啦」、「阿龍啊你是被盜帳號」、「林佳龍反了嗎？挖靠....不怕賴清德嗎」。

還有網友說：「貪污都被起訴了還不貪不取？認真挺的下去？」、「趕快刪文吧」、「不貪不取？以為剪掉是塑膠唷！睜眼說瞎話…佳龍被盜帳號嗎？」「小編不要鬧了！被盜帳號嗎」、「呵呵，可是萊爾校長不支持耶」、「林部長，你這推薦真是令人失望啊，好好顧好你的台中，我們高雄先不用謝，謝謝。」