林佳龍被告誡不宜介入初選？林岱樺這樣說

▲ 林岱樺表示，她尊重黨的一個機制，也會遵守後續進程。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍日前在臉書公開表態支持民進黨立委林岱樺參選高雄市長，直誇她「有為有守，不貪不取」，引起討論。傳出黨中央已告誡「政務官」林佳龍不宜介入初選，對此，林岱樺今（31）日表示，她尊重黨的一個機制，也會遵守後續進程，她能接受任何的檢驗，但請大家不要傷害她的朋友。

林佳龍29日晚間在臉書發文，強調林岱樺「有為有守、不貪不取」，呼籲支持者「為一個我們還相信的公義台灣加油！」而綠委王義川、議員卓冠廷等人也跟著發聲力挺；不過，黨中央高層卻告誡林佳龍不宜介入初選，而卓冠廷也被民進黨秘書長徐國勇關切，要求有黨職的他當天不能上台，卓則同意。

對此，林岱樺受訪時表示，尊重黨的一個機制，民進黨任何對於在初選的規劃，以及後續相關的進程，她一定會遵守。

林岱樺強調，她能接受任何的檢驗，但請大家不要傷害她的朋友，「我們其實都是一個台灣隊，台灣的力量已經禁不起再次被切割」。

媒體詢問，造勢晚會是否有信心讓高雄市民相信其清白，林岱樺說，她是公眾人物，什麼都要接受大眾檢驗，她也會配合司法調查；民眾部分，她當然也有責任、義務，向人民說清楚。

至於名嘴溫朗東本來加入正國會派系運作且要參選議員，卻因正國會公開力挺林岱樺而退出，林岱樺回應，這是他個人決定，既然是有異常性的網路留言，且是短時間、重複性，包括帳號真假，還是回歸。

