林佳龍見美國智庫 盼建構理念相近國家安全交流機制

（中央社記者吳書緯台北6日電）外交部長林佳龍昨天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特所率訪團時表示，國家安全是生存的基本條件，台灣期盼與理念相近的國家建構安全交流機制，同時透過提升防衛能力，展現保衛國家的決心，並進一步增強台灣人民的信心。

林佳龍今天在臉書發文指出，昨天上午陪同總統賴清德在總統府接見訪團，下午在外交部與訪團深入討論兩岸關係、台美經貿以及印太地區安全等議題。

林佳龍說，他在與艾略特（Susan M. Elliott）及訪團會晤時強調，中國威權擴張所帶來的挑戰不僅影響台灣，更牽動整個印太地區及國際社會，國家安全是生存的基本條件，沒有安全作為保障，就無法談論繁榮。

林佳龍表示，面對中國持續的認知作戰、網路攻擊與灰色地帶行動，台灣期盼與理念相近的國家建構安全交流機制，同時透過提升防衛能力，展現保衛國家的決心，並進一步增強台灣人民的信心。

台美經貿合作方面，林佳龍指出，在中美競爭及全球供應鏈重組的趨勢下，台灣企業投資美國並非風險、而是機會，願與美國在半導體、伺服器、機器人及人工智慧等產業，建立互利互惠的合作關係，藉由建構完整的AI產業布局，並融入美國創新生態系，達成台美共創繁榮的目標。（編輯：林克倫）1141206