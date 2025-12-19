林佳龍訪帛琉晉見惠恕仁總統 盼台帛共築永續繁榮藍圖

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍率領「台帛榮邦經貿團」抵達友邦帛琉後，首站即前往帛琉政府聯合辦公大樓（One Stop Shop），晉見帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）。林佳龍表示，該大樓不僅是一座嶄新的行政空間，更承載著台帛兩國在疫情期間攜手度過艱困時刻、共同克服缺工缺料挑戰的記憶。去（2024）年12月，總統賴清德與惠恕仁共同見證大樓正式啟用，成為台帛最具象徵性的合作成果之一。





林佳龍回顧，當時兩位元首曾一同於大樓內導覽參觀，如今再度踏入這棟建築，首先映入眼簾的是由我國致贈的排灣族木雕故事板，隨後沿著長廊進入會客空間；他並轉述，惠恕仁總統熱情迎接，並指著會客廳內一面大型展示牆表示「這面牆有滿滿的台灣」，瞬間讓在場人員都非常感動。

會晤期間，林佳龍與惠恕仁總統就台帛雙邊積極落實中的各項「榮邦計畫」項目交換意見。林佳龍指出，帛琉將於明年主辦2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF），並以「解鎖藍色太平洋繁榮（Unlocking Blue Pacific Prosperity）」倡議精神為目標，這將是展現台帛合作成果，特別是在再生能源與永續發展領域的絕佳時機；同時，他也代表台灣政府，表達全力支持並協助帛琉籌辦相關工作的承諾。

會談結束後，惠恕仁總統邀請林佳龍前往另一處會議空間，欣賞由我國藝術家吳品諭創作、以台帛國寶魚為主題的藝術作品；畫作中描繪海龜、水母、熱帶魚與魟魚等豐富海洋生態，林佳龍與惠恕仁總統在畫作前逐一細數欣賞。林佳龍也分享，該作品由藝術家在不到一小時內完成，讓惠恕仁總統相當驚訝，並表達誠摯感謝。

展望未來，林佳龍強調，期盼台帛情誼如同畫作主題「兩魚相擁情更濃」，攜手共創更繁榮、更永續的未來；而訪團接下來仍有一系列豐富行程，將持續透過社群平台與國人分享此次訪問成果。





