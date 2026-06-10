林佳龍談日菲談判凍未條：別被中共認知作戰

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▲外交部長林佳龍針對日菲海域劃界談判，重申不會引響我國主權、漁權等，呼籲外界不要掉入中共認知作戰。（圖／記者蘇柏銓攝影）

[NOWNEWS今日新聞] 日本和菲律賓上月底啟動專屬經濟區（EEZ）談判，引發外界關注我國專屬經濟海域是否會受到影響，日本官房長官木原稔昨表示，日菲海洋邊界劃定並不對第三方產生法律約束力。對此，外交部長林佳龍表示，台灣的主權漁權都會得到確保，對於中共假借執法行擴張之實，呼籲外界不要落入這個敘事架構中，避免成為中共認知作戰操弄。

重申日菲談判無涉第三方

立法院外交國防委員會今繼續審查外交部預算，林佳龍會前受訪時，針對日菲EEZ談判，他說日菲都有表達不會涉及第三方，也就是國際法的相關權益，我國跟日菲也都有簽署漁權協定，日菲也有知會台灣，所以台灣立場很清楚，不管是主權、漁權或是有關海洋的權益，特別是漁民作業的權益，都會得到確保。

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林佳龍續道，過程中也很清楚看到，中共假借「執法」行「擴張之實」，外交部也要再次聲明，中華民國跟中華人民共和國的主權互不隸屬，中共無權介入台灣東部海域，不管是涉及台灣的主權或者是管轄權的事情。

呼籲外界別落入中共認知作戰操弄

林佳龍說，中共擴張已不只是破壞現狀，想要以行為造成新常態，這是破壞現狀的問題製造者，所以台灣也會跟理念相近的國家共同因應，也呼籲國際社會一起阻止中共的軍事擴張，企圖從台海到第一島鏈，甚至太平洋第二島鏈。

林佳龍也說，國內的輿論有一部分是基於對於事實的掌握，外交部也必須強調，這不是涉及到台灣主權還有管轄權，這涉及經濟海域的漁權，日方跟菲律賓政府都表達不涉及台灣對國際法上應有的權益，希望大家不要落入中共假「執法」真「擴權」的敘事框架中，避免淪為中共認知作戰的操弄。

至於是否會正式向日菲展開交涉，林佳龍說，都有跟他們保持溝通協調，不只是簽漁權協定，日方也有先知會我方，菲律賓也表達，這是首次跟日本在談判有關經濟海域，無涉台灣。

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