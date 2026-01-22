林佳龍證實！賴清德不出席宏都拉斯總統就職典禮

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）將於本月27日正式就職，外交部長林佳龍今（22）日證實，總統賴清德確定不會出席就職典禮，但強調待政權交接後，台灣與宏都拉斯的關係可望有進一步發展。

外交部長林佳龍證實賴總統不會參加宏都拉斯的總統就職典禮。（圖／中天新聞）

針對外界關注賴清德是否出訪宏都拉斯一事，林佳龍明確表示，因為阿斯夫拉1月27日才就職，才有權決定外交事務，目前宏國仍由即將下台的斷交政府掌權，且交接過程並未與總統當選人完整銜接，因此台灣必須等到27日後情況才會明朗。他更直接回應：「對，因為阿斯夫拉還沒就職總統，現在去是要下台的政府。」

林佳龍指出，阿斯夫拉已前往華府，並與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，美國對這位總統當選人相當支持。他提到，阿斯夫拉在競選期間曾提出，未來宏都拉斯外交上有三個最重要的盟邦，分別是美國、以色列與台灣，顯示其有整體的外交政策規劃，而台灣是不可或缺的一環。

外交部長林佳龍。（圖／中天新聞）

林佳龍進一步說明，阿斯夫拉知道台灣過去為宏都拉斯帶來非常多效益，目前推動的榮邦計畫也受到關注。林佳龍強調，宏都拉斯鄰近台灣的邦交國瓜地馬拉與貝里斯，加上美國積極回到西半球政策，這些主客觀因素都有利於台宏關係在27日後的發展。他也表示，台灣與宏都拉斯斷交才3年時間，許多人脈與互動都還熱絡，老朋友們都還很熟。

