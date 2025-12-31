林佳龍譴責中國對台軍事演訓 致謝友邦發聲

▲外交部長林佳龍嚴正譴責中國對台軍事演訓。（圖／取自林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍昨（30）日透過社群平台表示，近日中國以「正義使命－2025」為名，於台灣周邊進行高強度軍事演訓與實彈射擊，刻意升高對台軍事脅迫，不僅嚴重衝擊台海與區域的和平穩定，也對國際航運與飛航安全造成影響。​

林佳龍代表外交部，嚴正譴責威權政府以武力恫嚇、企圖單方面改變現狀的行徑。他強調，維持台海和平穩定是國際社會的共同利益，也是全球共識。任何片面透過軍事行動或灰色地帶手段施壓的作法，只會加劇緊張情勢，破壞以規則為基礎的國際秩序，不僅挑戰《聯合國憲章》中不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

林佳龍特別感謝全球民主夥伴及我國友邦政府公開表達關切並發聲譴責，共同反對中共以武力或脅迫破壞台海和平穩定現狀。林佳龍說，總統賴清德稍早已明確呼籲，「台灣不升高衝突、不挑起爭端；但面對威脅，絕不退讓。」台灣願做負責任的國際成員，與理念相近國家一起守護印太的和平、穩定與繁榮。

此外，林佳龍也向堅守崗位的國軍弟兄姊妹與海巡人員致敬，感謝他們在第一線的辛勞付出，守護國家安全與國人的日常生活。林佳龍強調，外交部將持續與國際夥伴並肩並肩，深化合作、凝聚共識，讓台灣成為區域和平穩定的力量。

