林佳龍讚林岱樺「不貪不取」挺參選高雄市長 初選3對手回應了

立委賴瑞隆（左起）、林岱樺、邱議瑩與許智傑皆表態爭取參選高雄市長。（翻攝自臉書）

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29日）突然表態力挺同派系的林岱樺參選高雄市長，引爆正反兩派網友熱議。初選對手邱議瑩、許智傑、賴瑞隆也分別回應，許智傑、賴瑞隆皆表示尊重；邱議瑩則說，對一個從政者而言，派系及個人應放在國家利益之後，交由市民公評。

民進黨2026高雄市長提名初選將在明年1月中旬登場，立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺皆表態爭取提名，其中林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，聲勢受到影響，仍將舉辦三山造勢活動，林佳龍昨晚透過臉書幫忙宣傳，並推薦林岱樺「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」；之後王義川、卓冠廷等人也表態支持。

邱議瑩今天受訪表示，派系的領導人公然在臉書號召，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人；高雄市長初選會拚盡全力，贏得最後勝利，所有的評論就交由市民公評。

賴瑞隆則說，高雄市長初選是君子之爭，點到為止，不要傷了和氣，「大家要一起登頂」，並提到和林佳龍是熟識，王義川從義大利回來時，還特別帶「黃色小鴨船長」給他，卓冠廷則是他的學弟。被問到是否覺得林佳龍此舉行政不中立，賴瑞隆則表示尊重，每個人有各自思考與交情。 許智傑直言，各派系有自己的立場及想法，都尊重，「對我來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情」。





