林佳龍贈勳菲律賓前駐台代表 表彰深化台菲友好貢獻

（中央社記者吳書緯台北23日電）外交部長林佳龍今天代表政府頒贈「大綬景星勳章」予菲律賓前駐台代表葛若菲，以表彰其任內協助促成菲國政府放寬與台灣交往的若干限制，並突破長年限制，提供台灣民眾免簽證待遇等致力深化台菲友好合作所作的卓越貢獻。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天在外交部頒贈「大綬景星勳章」予馬尼拉經濟文化辦事處前主席暨駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil），葛若菲目前為菲律賓眾議院秘書長。

林佳龍致詞時指出，葛若菲在推動台菲關係發展上扮演關鍵角色，感謝其於駐台期間，協助促成菲律賓政府簽署並發布第82號通函，放寬菲國政府與台灣交往的若干限制；另突破長年限制，提供台灣民眾赴菲商務及旅遊14天免簽證待遇，對厚植台菲雙邊情誼及深化兩國各領域交流貢獻良多。

林佳龍表示，台灣將在既有堅實合作基礎上，持續與菲律賓政府攜手推動半導體、人工智慧、智慧農業、潔淨能源、人才培育及觀光等多元領域合作，未來也將在總合外交架構下積極推動「榮邦計畫」，持續創造雙方互利共榮，並共同促進及維護印太區域的和平、繁榮與穩定。

葛若菲致詞時特別感謝台灣政府、企業界及社會各界，在她任內所給予的大力支持，使過往那些被視為不可能的任務一一化為可能；此外，台灣已是她心靈上的第二故鄉，未來將在新職內持續協助推動台菲關係發展，並以台灣友人的身分，繼續為台灣奔走。（編輯：林克倫）1150123