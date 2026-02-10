林佳龍贈勳鳥取縣知事平井伸治 (圖)

台北市 / 綜合報導 兩岸國共黨智庫交流，日前落幕，國民黨副主席蕭旭岑今(10)日舉行記者會，發表成果，強調符合主流民意，但黨內自家立委王鴻薇發文，從日本選舉結果來看，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，面對年底大選，黨中央真的要深思，資深媒體人陳敏鳳更透露，藍營黨內人士，對黨中央路線不滿放話退黨，對此蕭旭岑駁斥，說這消息錯誤。國民黨副主席蕭旭岑說：「AI人工智能等，進行跟大陸的產官學界交流，我們到大陸去是站在台灣的主流民意。」舉行記者會，闡述國共智庫論壇成果，被解讀替鄭習會鋪墊，國民黨副主席蕭旭岑，強調實務交流符合「主流民意」，但現在黨內傳出雜音。自家立委王鴻薇發文，應該借鑑日本選舉走向，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，國民黨中央不應忽視，日本大選所傳達出的政治訊號，在2026年地方選舉，勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。相較於黨中央與中國交流，可能的地方選將，似乎更向美日靠近，立法院副院長江啟臣，日前才邀請AIT處長谷立言到台中參訪，也傳出台中市長盧秀燕有意訪美，資深媒體人陳敏鳳就透露，藍營黨內人士，對黨中央路線不滿，甚至放話退黨，而三月就是關鍵臨界點。資深媒體人陳敏鳳說：「是說三月份的問題會更嚴重了，黨員對現在的路線，私底下議論紛紛，說這個這樣子不對的話，他們就就離開就好了，所以這個隱含中，還是有一些危機存在。」國民黨副主席蕭旭岑說：「有新入黨的近萬人啦，怎麼會有退黨潮，敏鳳的消息可能要進一步核實。」蕭旭岑認為，黨中央與中國交流路線，不會影響地方選舉，同時強化民生議題，只不過黨內選將能否買單，後續引發的政治效應，還待觀察。 原始連結

