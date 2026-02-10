林佳龍贈勳鳥取縣知事平井伸治 表彰促進台日交流

（中央社記者楊堯茹台北10日電）外交部長林佳龍今天頒贈「外交之友貢獻獎」予日本鳥取縣知事平井伸治，表彰平井伸治近20年來對促進台日各領域交流的貢獻，並期盼雙方交流更加密切。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍於今天頒贈「外交之友貢獻獎」予日本鳥取縣知事平井伸治，以表彰平井伸治長年致力推動台日在農業、青少年、城市等各領域交流的卓越貢獻。

林佳龍致詞時表示，與平井伸治的情誼早在擔任台中市長及交通部長任內即已建立，並對平井伸治擔任鳥取縣知事近20年，期間不遺餘力推動台日各領域交流，表達敬佩之意。

林佳龍提到，去年台日互訪人數已超過800萬人次，再創歷史新高。欣聞去年5月桃園國際機場與鳥取米子機場航線正式開航，相信雙方未來交流將更加熱絡、密切。

平井伸治致詞感謝林佳龍以老朋友的身分歡迎他到訪，並對林佳龍在擔任台中市長期間全力支持與鳥取縣的各項交流表達謝意。

平井伸治透露，鳥取縣與台中因梨穗嫁接結緣，雙方於2018年簽署友好交流協定，友好情誼延續至今。明年「關西世界壯年運動會」預計有4個項目在鳥取縣舉行，期盼未來持續推動與台灣在體育領域的交流。

外交部說明，平井伸治自2007年擔任鳥取縣知事以來，積極推動台日友好交流，並於2023年獲頒台中市榮譽市民，在平井知事積極推動下，鳥取縣多個鄉鎮已與我國地方政府建立穩定友好的交流關係。（編輯：張若瑤）1150210