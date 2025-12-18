林佳龍赴美參加矽和平峰會 美國務次卿：台灣貢獻寶貴

美國國務院次卿海柏格表示，台灣參加矽和平峰會貢獻非常寶貴。（圖：維基百科）

台灣以「嘉賓」身分參與首屆「矽和平峰會」，外交部長林佳龍赴美參加，美國國務院次卿海柏格今天（18日）表示，台灣的參與貢獻非常寶貴。

主管經濟事務的海柏格肯定台灣的貢獻，尤其在先進製程與半導體領域，是這些場次的主要參與者之一，至於台灣參與「矽和平峰會」的契機，是之前進行雙邊對話時，自然而然即興促成。

首屆「矽和平峰會」12日舉行，美國與擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭等國，簽署「矽和平宣言」，海柏格點名台灣不僅有台積電，也是鴻海總部所在地，預期台灣未來仍將持續參與，對此表達歡迎之意。

廣告 廣告

不過，被問到台灣何時會成為「矽和平宣言」的新成員，海柏格沒有明白回覆，只表示之後才會做出決定。

國務院也說明，「矽和平」是新型態的國際組織與夥伴關係，希望結合擁有全球最先進科技企業的國家，展現新AI時代的經濟潛力。