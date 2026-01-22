林佳龍透露外交7「重訊」：台美從合作轉合資 雙贏強化關係

外交部長林佳龍22日接受資深媒體人黃暐瀚廣播電台節目專訪，透露近期外交工作7項重大訊息。 圖：翻攝「臉書」黃暐瀚粉絲專頁

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍今（22）日接受資深媒體人黃暐瀚廣播電台節目專訪，透露近期外交工作7項重大訊息，強調台美關係從單純合作轉向合資模式，可望實現雙贏局面。他提出「一口水井論」，駁斥「一塊大餅論」，指出台灣對美投資不僅不會削弱本土發展，反而能帶來更多收益，同時提升台灣安全保障。林佳龍並透露，美國商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）稱呼台灣駐美代表俞大㵢為「大使」，反映美方視台灣為國家實體，此舉引發中國抗議，但凸顯台美關係實質深化。

廣告 廣告

林佳龍在節目中表示，台美關稅談判雖不易，但透過轉向合資模式，台灣可更深入參與美國產業鏈，美國也獲益。他以「一口水井論」比喻，強調台灣投資美國如同挖井取水，不僅自己受益，還能讓美國獲利，進而強化台美經貿與安全連結。他批評部分觀點僅限於「一塊大餅論」，認為多投資美國即少投資台灣，此論忽略了全球供應鏈的互利性質。

談及國防議題，林佳龍指出，美國正擴大自身軍備，並要求太平洋第一島鏈國家如日本、韓國、菲律賓增加防務支出，台灣不可能置身事外。他強調，提高國防預算不僅強化台灣防衛能力，還能展現自我防衛決心，深化與美國的緊密關係。近期美國國防部退役官員分析顯示，若台海衝突爆發，美軍介入可能性高，此背景下，台美軍事合作更顯重要。

林佳龍並提及台積電在亞利桑那州設廠帶動當地台僑增加，外交部正與美方洽談增設辦事處，以強化領事服務。此外，針對宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）就職典禮（1月27日），他澄清總統賴清德目前無出席計畫，但預期新政府上台後，台宏關係可望進一步發展。林佳龍表示，阿斯夫拉就職後才具完整外交決策權，目前正值政府交接期，台灣與宏國斷交僅三年，過去互動基礎仍存，可期待正面進展。

至於總統賴清德今年出訪計畫，林佳龍語帶保留，僅表示外交部持續規劃，包含可能過境美國，此為水到渠成之事宜。他指出，台灣有12個邦交國皆穩固，包括索馬利蘭代表處功能等同大使館，一旦規劃完成，將由總統府對外說明。林佳龍強調，外交工作需在關鍵時刻守住國家利益，近期民調顯示，逾5成國人對台美關係有信心，近9成支持強化台歐關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

近3年首次出海！地表最強匿蹤艦美軍朱瓦特號完成極音速飛彈改裝

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁