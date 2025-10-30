「林佳龍開第一槍！」力挺林岱樺選高雄市長 媒體人驚呼：等同向賴清德宣戰
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日晚間突然表態力挺立委林岱樺參選高雄市長，並稱林岱樺「不貪不取」，希望高雄市民站出來，不過，由於林岱樺涉嫌詐領助理費，引發不少綠營支持者傻眼。對此，媒體人平秀琳指出，林佳龍開了第一槍，後面會不會有其他人、派系跟進，都是重要觀察指標。
平秀琳在節目《今日平評理》表示，民進黨高雄初選現在是廝殺的你死我活，林岱樺到底出局沒，一直是各界最大的懸念，林岱樺因為詐領助理費的案件被起訴後，廉政會要討論是否停選這件事竟然開了3次會，沒辦法決定。昨日晚間林佳龍發了震撼彈，在臉書發文「支持林岱樺」、說她「不貪不取」，要幫林岱樺在高雄辦造勢活動，爭取還給林岱樺清白。
平秀琳認為，林佳龍這一個表態等於正式向賴清德宣戰，目前高雄、台南對民進黨來講是非常優勢的選區，所以競爭非常激烈，賴清德非常頭痛到底該如何布局。
首先觀察綠營2026台南市長選情，平秀琳提到，林俊憲及陳亭妃之爭看起來還在廝殺。至於高雄的戰況更加混亂，現任高雄市長陳其邁挺的是邱議瑩，一般認為賴清德是挺賴瑞隆，而林岱樺是其中實力最強，一路走來民調最高的，因為卡到助理費相關案件到底能否參選，甚至她在被偵查起訴時一度喊冤「政治介入初選、政治介入司法」。
平秀琳指出，林岱樺的喊冤，讓賴清德非常不高興的在官邸烤肉會當場訓斥，要她對外澄清。現在林佳龍公開表態支持林岱樺，等於是在挑戰賴清德的權威，這一場民進黨生死搏鬥的選戰提名是2026，因為到底還有沒有2028在兩次大罷免重挫後，可能很多人都覺得難度、風險增加，所以2026能否卡上一個好位置，顯然是非常重要的事情。
平秀琳直言，「隨人顧性命的狀況」，會讓賴清德派系共主集體領導的權威性受到嚴重挑戰，林佳龍開了第一槍，後面會不會有其他人、其他派系跟進，都是重要觀察指標。
更多風傳媒報導
其他人也在看
挺林岱樺喊「周六岡山見」 王義川Threads被綠粉灌爆：拜託不要鬧
外交部長林佳龍昨（29）日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，並號召市民為林岱樺加油，引發外界熱議。而在昨天晚間，立委王義川也在Threads轉發力挺林岱樺造勢活動，但相關貼文卻湧入大量網友負面留言。中時新聞網 ・ 18 小時前
綠營內部開撕？溫朗東宣布退選北市議員、退出派系 原因與林岱樺有關
2026年選舉還沒到，民進黨初選就打得火熱，外交部長林佳龍與民進黨王義川昨（29）日晚間在社群平台表態力挺林岱樺角逐高雄市長提名，引發各界熱議，也讓部分綠營支持者感到不滿。深綠名嘴溫朗東原計畫參選2026年台北市議員，今（30）日晚間發文宣布，因無法支持林岱樺，他決定退出派系並退出選舉。溫朗東在臉書貼文中表示，昨晚發生的「林岱樺事件」讓他思考了一整天，應該怎......風傳媒 ・ 8 小時前
民進黨初選廝殺激烈 林岱樺揭網軍攻擊：已向平台申訴
民進黨高雄市長初選廝殺激烈，立委林岱樺雖涉及詐領助理費被起訴，但仍不放棄參選，並在本週六舉辦造勢大會，因此遭受部分綠營支持者砲轟。對此，林岱樺今（10/30）天表示，近期網路攻擊異常激增，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司發動攻擊，已經向平台正式申訴。她強調，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。太報 ・ 19 小時前
綠2大咖挺林岱樺！他驚呼：「這人」被放棄
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引起高度關注；對此，國民黨議員詹江村表示，總統賴清德愛將、綠...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
林佳龍為林岱樺造勢引議 陳其邁：尊重黨內民主
（中央社記者林巧璉高雄30日電）外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺宣傳造勢晚會，此舉引發熱議。對此，高雄市長陳其邁說，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。中央社 ・ 21 小時前
館長被北京男嗆"一邊一國" 台網友笑:中國人比你有種
政治中心／綜合報導親中網紅"館長"陳之漢，25號光復節又赴中國，展開為期12天參訪，不國前一天（28號）直播遇到民眾找他合照，沒想到對方當場比出倒讚，還在館長耳邊悄悄說出"中國台灣，一邊一國"，聲音全被麥克風清楚收錄引發兩岸網友熱議，台灣網友大讚，看了真舒服，笑稱這中國人比肉呆有種。網紅館長陳之漢，光復節這天又飛中國參訪，第五天一行人在北京吃完涮羊肉晚餐、餐廳外，遇到熱情狂粉要合照。前面粉絲乖乖排隊，這位戴墨鏡、身穿牛仔外套的男子，突然走向前跟館長合照，男子不只大力比倒讚、下一秒。墨鏡男湊到館長耳邊小聲說出"中國、台灣，一邊一國"，被夾在館長身上的小麥克風收得一清二楚，空氣當場凍結，館長只能尬笑、氣氛說多尷尬就有多尷尬。透過直播在網路全露出，中國小粉紅大崩潰，在微博高喊"公安抓他！報警抓了！別讓他走了，這個可以抓起來我馬上舉報；不過另一頭，看館長YT直播的台灣網友則全笑翻，直呼肉呆也太尷尬了吧，希望勇者不要被抓，倒讚看了真舒服，這中國人比肉呆有種！館長被北京男嗆"一邊一國" 台網友笑:中國人比你有種（圖／民視新聞）立委(民) 林俊憲：「讓館長知道，到中國做生意想賺錢沒那麼容易，而且舔共更不容易，其實破功的是館長本人，當你聽到有民眾跟你講，台灣中國 一邊一國，小粉紅生氣的不是講這句話的人，你們的對象應該是館長，館長竟然只有尷尬笑幾聲，欸舔共的人應該痛罵這個人才對啊。」館長被北京男嗆"一邊一國" 台網友笑:中國人比你有種（圖／民視新聞）館長爭議一籮筐，嗆聲斬首我國元首，卻頻頻訪中、舔中行徑不斷，這下聽到中國真實的聲音，不知能否打醒夢中人？原文出處：館長被北京男嗆"一邊一國" 台網友笑:中國人比你有種 更多民視新聞報導謝龍介超尬「飆錯部長」管碧玲笑瘋！她偷捕刀2句網扛不住了新北封存80公斤可疑豬肉 張嘉玲批侯友宜：中央已下達指示「一律銷毀」是否要參選台北市長？ 王世堅表態了：「這些人」都非常適合民視影音 ・ 1 天前
正國會公開力挺林岱樺參選2026高雄市長！陳嘉宏評「不用等判決出爐」：光憑師父間的對話就不用選了...直言：若真提名就是黨主席要下台的問題
陳嘉宏直言，「如果民進黨最後真的提名林岱樺，這不是高雄市長勝負的問題而已，這是黨主席要下台的問題」...放言 Fount Media ・ 20 小時前
林佳龍發文表態掀波 綠營高雄初選選將發聲
（中央社記者王揚宇、林敬殷台北30日電）外交部長林佳龍發文宣傳民進黨立委林岱樺造勢晚會，引發不同意見。林岱樺今天表示，她可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友，民進黨立委邱議瑩則說，從政者國家利益要擺第一位，立委賴瑞隆說，尊重林佳龍考量，立委許智傑表示，尊重各派系立場。中央社 ・ 21 小時前
正國會力挺林岱樺非豪賭！防國民黨整碗捧
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺深陷詐領助理費遭起訴，但仍未澆熄其競爭黨內初選決心，本週六將在高雄岡山舉辦大型造勢晚會，對此正國會派系少主林佳龍等人昨日不約而同貼文表態力挺林岱樺，此舉也引發...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
粿粿、王子捲婚外情！狗仔爆料「西洋出軌團有兩對」：最佳掩護組
粿粿、王子捲婚外情！狗仔爆料「西洋出軌團有兩對」：最佳掩護組EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
支持者炸鍋狂罵挺貪腐 正國會為何集體力挺林岱樺？
民進黨高雄市長初選激烈，正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷信傳媒 ・ 18 小時前
白沙屯媽祖要來了！粉紅超跑暌違多年駕臨板橋 交通、廁所、休息一次看
粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北！今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動，結合土城北辰宮48週年慶，與板橋慈惠宮百年會香，將於10月31日至11月2日登場。板橋分局提前規劃交通動線與便民措施，部署警力200人、義交60人實施機動管制，並針對「鑽轎腳」祈福區域加強安全維護，防止推擠意外。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
道奇出絕招！山本由伸扛「背水一戰」本人說話了 連兩場完投親曝狀況
體育中心/蔡晴景報導道奇隊在世界大賽第5戰中，投打表現全面失靈，最終以1比6不敵藍鳥隊，系列賽戰績陷入2勝3敗，讓對手聽牌。第6戰推派日籍王牌山本由伸壓陣，面對背水一戰他受訪透過翻譯表示，「專注的爭取這場比賽勝利，這就是我現在唯一在意的事。」FTV Sports ・ 20 小時前
林佳龍、王義川挺林岱樺 高雄綠營憂競爭激烈：恐重演「2018慘案」
2026民進黨高雄市長初選白熱化，外交部長林佳龍、立委王義川29日晚間突然在網路社群發文，表態支持同屬正國會派系系統的立委林岱樺參選，對此，有在地綠營人士擔憂，各派系陸續表態力挺特定對象，未來競爭恐會日漸激烈，甚至不小心會擦槍走火，導致黨內無法完成整合，重演「2018慘案」。當年由韓國瑜當選高雄市長。中時新聞網 ・ 19 小時前
耗時20年才完工！收藏超過5萬件古文物、花費14億美元建成，大埃及博物館終於要開幕
大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）歷經眾人長達20年期盼等待，以及無數次不可抗拒因素延期後，終於即將在11月1日迎來盛大開幕。也讓等候多時的埃及政府，希望藉由這座重金打造、收藏超過5萬件珍稀古文物的博物館，能讓該國觀光產業復甦，替國家賺進更多外匯收入，同時帶來更多遊客。博物館位於開羅市郊、緊鄰著名的吉薩金字塔群（Giza Pyram......風傳媒 ・ 10 小時前
台南 議員化身黃仁勳 擘劃AI願景
台南市議員黃肇輝長相神似輝達執行長黃仁勳，30日在台南市議會總質詢時，他特別穿上黑色皮衣的「黃仁勳經典造型」質詢市府在AI應用與相關產業帶動不足，要求市府應讓AI科技真正成為市政管理與民眾服務的助力。中時新聞網 ・ 5 小時前
民進黨正國會接力發文挺林岱樺 律師轟「要花光陳其邁陰德值嗎？」
民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，外交部長林佳龍昨日（10/29）晚間發文力挺同屬民進黨正國會系統的高雄市立委林岱樺，並稱讚林岱樺「有為有守，不貪不取」，迅速引發輿論炸鍋，律師林智群也在臉書發文痛批，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還和宗教人士過從甚密，光這兩點台派就不可能支持她，「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」太報 ・ 22 小時前
正國會全挺林岱樺！四叉貓喊：不要含淚投票
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，但林佳龍今（30）日受訪仍稱，支持林岱樺捍衛自己...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
林佳龍挺林岱樺喊「不貪不取」 網留言炸鍋
民進黨高雄市長提名之爭愈演愈烈，立委林岱樺將於11月1日舉辦大造勢活動，黨內派系「正國會」集體串聯力挺。外交部長林佳龍更在社群媒體發文為身陷助理費爭議的林岱樺辯護，稱其「不貪不取」，卻引發支持者強烈反彈。此舉也引發行政中立爭議，各方參選人紛紛表態，包括邱議瑩強調國家利益應置於派系之上，而新系參選人賴瑞隆則透露與正國會成員的友好關係，展現不同的選戰策略。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
林佳龍表態挺林岱樺 邱議瑩︰國家利益要擺第一位
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍，昨晚突然表態力挺派系立委林岱樺參選高雄市長，更強調林岱樺「不貪不取」，引發許多黨內支持者傻眼。對此，另一參選人邱議瑩今（30日）受訪說，身為從政者，國家與台灣利益要擺在第一位，最後才是派系跟個人；許智傑則表示尊重派系想法。自由時報 ・ 23 小時前