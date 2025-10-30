「林佳龍開第一槍！」力挺林岱樺選高雄市長 媒體人驚呼：等同向賴清德宣戰

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日晚間突然表態力挺立委林岱樺參選高雄市長，並稱林岱樺「不貪不取」，希望高雄市民站出來，不過，由於林岱樺涉嫌詐領助理費，引發不少綠營支持者傻眼。對此，媒體人平秀琳指出，林佳龍開了第一槍，後面會不會有其他人、派系跟進，都是重要觀察指標。

平秀琳在節目《今日平評理》表示，民進黨高雄初選現在是廝殺的你死我活，林岱樺到底出局沒，一直是各界最大的懸念，林岱樺因為詐領助理費的案件被起訴後，廉政會要討論是否停選這件事竟然開了3次會，沒辦法決定。昨日晚間林佳龍發了震撼彈，在臉書發文「支持林岱樺」、說她「不貪不取」，要幫林岱樺在高雄辦造勢活動，爭取還給林岱樺清白。

廣告 廣告

平秀琳認為，林佳龍這一個表態等於正式向賴清德宣戰，目前高雄、台南對民進黨來講是非常優勢的選區，所以競爭非常激烈，賴清德非常頭痛到底該如何布局。

首先觀察綠營2026台南市長選情，平秀琳提到，林俊憲及陳亭妃之爭看起來還在廝殺。至於高雄的戰況更加混亂，現任高雄市長陳其邁挺的是邱議瑩，一般認為賴清德是挺賴瑞隆，而林岱樺是其中實力最強，一路走來民調最高的，因為卡到助理費相關案件到底能否參選，甚至她在被偵查起訴時一度喊冤「政治介入初選、政治介入司法」。

平秀琳指出，林岱樺的喊冤，讓賴清德非常不高興的在官邸烤肉會當場訓斥，要她對外澄清。現在林佳龍公開表態支持林岱樺，等於是在挑戰賴清德的權威，這一場民進黨生死搏鬥的選戰提名是2026，因為到底還有沒有2028在兩次大罷免重挫後，可能很多人都覺得難度、風險增加，所以2026能否卡上一個好位置，顯然是非常重要的事情。

平秀琳直言，「隨人顧性命的狀況」，會讓賴清德派系共主集體領導的權威性受到嚴重挑戰，林佳龍開了第一槍，後面會不會有其他人、其他派系跟進，都是重要觀察指標。

更多風傳媒報導

