林佳龍頒獎章緬懷駐印度公使「謝柏輝」

[NOWnews今日新聞] 我國駐印度公使謝柏輝於去年12月在公務行程中猝逝，享年52歲，外交部長林佳龍親赴謝柏輝位於台南的老家，代表政府追頒「楷模獎章」、「外交專業獎章」與「二等服務獎章」，表彰他一生為國奉獻的卓越貢獻，也盼能為家屬帶來些許慰藉。林佳龍臉書發文表示，外交部是一個情感緊密的大家庭，而謝柏輝的離世，不只是部內同仁的哀痛，也讓社會各界同感惋惜。他形容謝柏輝是一位專業且傑出的外交官，是外交部倚重的東南亞、南亞重要人才。

林佳龍指出，謝柏輝曾兩度派駐越南，歷任亞太司副司長、台日關係協會副秘書長等要職，長年站在外交第一線，卻不幸在接待賓客的公務行程中驟然離世，留下家人與同仁無限思念。林佳龍也與謝柏輝的父親促膝長談，回顧謝柏輝一路走來的求學與外交歷程。從台南一中、台灣大學，到英國倫敦政經學院深造，並通過外交特考、成績始終名列前茅。林佳龍說，從謝爸爸的神情中，可以清楚感受到一位父親對兒子為國付出的驕傲，那是一份沉甸甸的愛，也承載著最深的思念。

談及往事，謝爸爸拿出一份珍藏多年的越南報紙，當年謝柏輝以台灣外交官身分受訪，卻遭中國打壓，連未售出的報紙都被要求回收。林佳龍轉述，謝爸爸當年曾擔心兒子過於高調，恐怕引來更強烈的政治壓力，甚至危及人身安全，但謝柏輝始終無所畏懼。無論是在越南或印度，謝柏輝多次接受媒體訪問，勇敢說出台灣的立場，維護國家尊嚴，展現外交官的堅定與勇氣。除精通英文外，他也在公餘時間持續學習語言，先後精進日文與越南文，到任印度後更學習印地文，只為拉近與駐在國政要及各界人士的距離。

林佳龍提到，謝柏輝多才多藝，年輕時便彈得一手好琴，在駐印度代表處舉辦的國慶酒會上親自演奏，再加上優秀的高爾夫球球技，以音樂與運動為外交開路，建立深厚人脈，為台灣累積珍貴的國際友誼。台灣能在短時間內推動於印度孟買設立辦事處，謝柏輝長年耕耘的人脈、信任與奔走協調，功不可沒。他是外交的典範，與許多駐外同仁一樣，在外交戰場承受無止盡的打壓，卻始終以專業、創意與樂觀，一步步為台灣打開空間。

林佳龍坦言，外交官在海外的生活不容易，生活環境與醫療資源皆不如台灣。謝柏輝的生命雖戛然而止，令人心痛不捨，但他把最熱愛的歲月留在外交道路上，也把最堅定的信念留給了大家，希望透過這篇文章，讓國人更加認識謝柏輝為國家的付出，記住他的專業、溫暖、勇敢與創意；謝柏輝雖已遠逝，但他的精神將化為千風，永遠與國人同在。

