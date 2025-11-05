林佳龍駁外媒負面刊文增 藍：自我感覺良好

國民黨立委葉元之vs.外交部長林佳龍（圖／立法院IVOD）

國民黨立委葉元之今天(5日)質詢時，質疑近期外媒對台灣的負面刊文和報導增加，外交部長林佳龍反駁稱「認知作戰」，隨即挨批「自我感覺良好」。學者則指出，美國內部「防衛現實主義」興起，對中鷹派有式微跡象。於此同時，中央社因為引述了外交部的錯誤新聞稿，決定懲處相關人員，社長胡婉玲證實還在討論。

國民黨立委葉元之vs. 中央社社長 胡婉玲（圖／立法院IVOD）

中央社社長胡婉玲在立法院備詢時證實該社已針對引述外交部錯誤新聞稿一事召開自律委員會，討論對相關人員的懲處措施，但尚未懲處。這起爭議源於中央社對TIME雜誌專欄的報導出現烏龍。立委葉元之質疑為何中央社要懲處記者，而外交部本身卻未受到處分。

國民黨立委葉元之也直指近期外媒對台灣的負面報導明顯增加，質疑政府應對方式。面對這項質疑，外交部長林佳龍反駁表示這是「認知作戰」的結果，並強調媒體「全面經營，不分左右」。葉元之進一步質問為何在蔡英文總統時期沒有這麼多負面報導，林佳龍回應認為現在的負面報導「肯定多」，這讓葉元之批評林佳龍「自我感覺良好」。

前美國參議院國安顧問白若詩分析指出，華府智庫一向百家爭鳴，而近期許多投書方向可能與川普再次執政有關。白若詩表示：「最近在華府政策圈與川普政府內部，你可以看到『防衛現實主義者』重新興起的現象，目前開始有『對中強硬派』不再是潮流的跡象，人們開始更積極討論美國戰略優先等議題。」但白若詩也強調自己並不一定贊同這些觀點，他很愛台灣。

美國德州州立大學副教授翁履中則提出警示，認為台灣應該關注自身根本實力。翁履中強調：「如果我們今天因為鐘擺效應大量的轉向右派，會不會也造成三年之後台灣又要遇到同樣的困境？台灣真正的實力恐怕還是在我們的經濟實力、科技實力，要把這個部分守得住，人家才會看重我們。」

除了日本媒體8月初對罷免後的台灣政局有所質疑，美國媒體或智庫學者也頻撰文，最新的是美國新聞網站Semafor總編近期撰文，標題為「川普準備結束華府長達十年的對華鷹派政策」，引發台灣國內輿論焦慮。雖然蔡政府時代整體氛圍有利於台灣推進對內外輿論宣傳，但隨著川普已上任近一年，台灣面臨的新挑戰似乎暫時尚未找到新的解決方案。

