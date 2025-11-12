林佳龍駁與吳釗燮有「龍燮心結」：外界挑撥離間 外交國安是一條線｜Yahoo《齊有此理》
林佳龍強調和吳釗燮兩人是「分工合作」，外界以「既生龍，何生燮」形容不合純屬「挑撥離間」。他並表示，外交與國安本就是一體兩面，「外交部長做好，國安會也會更好」。
外交部長林佳龍接受Yahoo節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，針對近期備受關注的「外交雙首長內鬥」（龍燮心結）傳聞，以及力挺黨內初選爭議人選林岱樺兩大敏感議題作出回應。林佳龍強調和吳釗燮兩人是「分工合作」，外界以「既生龍，何生燮」形容不合純屬「挑撥離間」。他並表示，外交與國安本就是一體兩面，「外交部長做好，國安會也會更好」。
主持人王時齊在節目開門見山詢問：「你跟吳釗燮關係還好嗎？」林佳龍笑著回應，兩人早在國安會、外交部時期就認識多年，「我們兩個都在國安會、外交部都做過」，外界傳出「既生龍、何生燮」的說法，其實只是刻意的挑撥。
林佳龍強調，自己接任外交部長後，始終秉持「分工合作」的原則。「我把外交部長的角色做好，國安會也會更好；國安會做好，外交部也會好，這是政府團隊的整體戰。」
林佳龍指出，外交與國安密不可分，「就像蕭美琴到歐洲演講，這不只是外交的事，也一定與國安有關」。他也提到，平時與吳釗燮保持密切聯繫，「我們在太多群組裡，一通電話或簡訊就能直接溝通。」
林佳龍坦言，外界難免會因角色或風格不同而放大解讀，但他強調：「我做好外交部長的角色，就是壯大外交部，也就是壯大台灣。」
問及挺林岱樺風波，林佳龍籲以制度為優先：勿以人廢言
針對他因公開表態力挺高雄市長初選爭議人選林岱樺而遭黨內批評，林佳龍重申：「我是挺制度」他強調自己一路追求民主，深信必須確保每一個人有能夠為自己講話的權利，不論是參選權還是個人司法上的權利。
林佳龍呼籲黨內同志，不要將政治問題過度解讀或「陰謀化」，應回歸寬容與理性。他表示：「不要以人廢言，也不要以言廢人。」
林佳龍在訪談中高度肯定林岱樺作為「七屆的立委」，擁有問政的口碑，現在是「為她的權利在奮鬥」，應給予支持。他認為，台灣的民主深化，必須先從建立內部相互尊重的氛圍開始：「我是認為台灣的民主，一定要先從寬容、傾聽，然後能夠找出彼此的交集，讓每個人有路可走。」
