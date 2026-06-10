林佳龍：中共假借執法行擴張之實 是破壞現狀的問題製造者

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記者吳典叡／臺北報導

中共公務船近日侵擾臺灣東部海域。外交部長林佳龍今（10）日指出，中共假借所謂執法，行擴張之實，中共無權介入有關臺灣東部海域，不管是涉及臺灣主權或管轄權；中共企圖造成新常態，是破壞現狀的問題製造者。

立法院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。林佳龍表示，中共假借所謂執法行擴張之實，外交部再次聲明，中華民國與中華人民共和國的主權互不隸屬，中共無權介入有關臺灣東部海域，不管是涉及臺灣主權或管轄權。中共企圖造成新常態，是破壞現狀的問題製造者，呼籲國際社會一起阻止中共的軍事擴張。

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林佳龍時強調，希望國內輿論不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架中，避免流於中共的認知作戰操弄。

對於日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，是否會影響臺灣經濟海域權益，林佳龍指出，日、菲兩國政府已表達該談判不涉及第三方，也就是有關國際法的相關權益。

至於是否與日菲正式交涉，林佳龍則說，都有保持溝通協調，日方也有事先知會臺灣，而菲律賓方面也有表達，這是菲律賓首次就經濟海域相關議題與日本談判，不涉及臺灣。