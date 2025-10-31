林佳龍、卓冠廷力挺遭綠高層告誡 林岱樺喊：台灣經不起再次被切割

民進黨立委林岱樺受訪。資料照。陳祖傑攝



外交部長、民進黨派系「正國會」掌門人林佳龍昨天在臉書發文，表態支持同派系立委林岱樺參選高雄市長，更表示林岱樺「有為有守、不貪不取」，不止引發外界質疑，連黨內也強烈反彈，更傳出被黨中央告誡「政務官不宜介入初選」。對此，林岱樺今（10/31）天表示，自己可以接受任何檢驗，但請不要傷害林岱樺的朋友，我們都是台灣隊，台灣力量經不起再次被切割。

2026民進黨內高雄市長初選競爭激烈，林岱樺雖涉及詐領助理費被起訴，但仍不放棄參選，並在本週六舉辦造勢大會，林佳龍日前在臉書轉發活動資訊，並表示林岱樺「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」。

林佳龍的表態不止引發外界質疑政治不中立，連黨內也強烈反彈，更被黨中央告誡「政務官不宜介入初選」。同屬正國會的時事評論員溫朗東昨晚在社群平台發文，表示實在無法支持林岱樺，「想來想去，還是過不了自己這關。我只能退出派系，退出選舉。」

另外，同派系的新北市議員卓冠廷也表態支持林岱樺，但由於卓身兼黨中央發言人，秘書長徐國勇馬上關切，並警惕發言人身份應保持初選中立，要求卓冠廷週六造勢活動絕對不能上台。

對於同派系成員相繼遭告誡，林岱樺表示，自己可以接受任何檢驗，但請不要傷害林岱樺的朋友，我們都是台灣隊，台灣力量經不起再次被切割。針對溫朗東退派系、退選，她表示，「尊重他的決定。」

面對外界質疑，林佳龍身為外交部長，卻在川習會前表態力挺，林岱樺說，以部長的高度，公眾人物也應該受大眾檢視，林佳龍竟支持她在司法相關努力，也應該受大眾審視。她表示，林佳龍了解她在基層深耕的努力，從政過程中，台灣向前走，大家努力經營，非常感謝他的鼓勵，也不會讓他失望，以民為主、市民最大，這是台灣隊向前走價值路線。

林岱樺說，初選還是應該要回歸正向、理性，她會用理念、政見、行動證明，自己是最適合的高雄市長參選人。她表示，在這場選舉中主張「大改革」——以民為主、市民最大，回歸民生、經濟、教育、社福，這才是初選主軸。至於黨中央要求政務官別介入，她回應，尊重黨的機制，對於任何初選規劃、後續進程，林岱樺都會遵守。

另外，林岱樺昨天自曝遭網軍攻擊，她解釋，就是循平台機制，蒐集相關事證，然後向社群平台申訴，就回歸平台處理。她強調，公眾人物什麼都要受大眾檢驗，司法部分會盡力配合調查，民眾部分，她也有責任跟義務向人民說清楚。

媒體追問，是否認為網軍是黨內的人？林岱樺回應，既然是有異常性網路留言，而且在短時間內有重複性，也包含帳號真假，這部分回歸平台申訴機制，也檢討網路霸凌相關法規，回歸制度面討論。

