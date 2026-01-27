林佳龍：印尼政府應視台灣為平等且可信賴夥伴

針對台灣與印尼關係未來發展，外交部長林佳龍日前在接受印尼「時代雜誌」(Majalah Tempo)視訊專訪時表示，雙方的合作空間巨大，可以深化半導體供應鏈合作，台灣也能協助印尼在東協中發揮領導地位，因此呼籲印尼政府將台灣視為平等且可信賴的夥伴，台灣與印尼之間的交往不應受限於中國的「一中原則」，而應回歸務實合作與互利共榮。



台灣近年對東協(ASEAN)國家的外交工作並不好做，因為大部分跟中國保持密切關係，例如印尼與中國2024年11月發表的聯合聲明、馬來西亞與中國2025年4月的聯合聲明，都聲稱「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

由此可看出外交部長林佳龍在印尼「時代雜誌」專訪裡相關論述的重要性。外交部今天(27日)表示，「時代雜誌」是印尼最大的雜誌社，訂閱數近千萬，深具影響力，且這次還是林佳龍上任後首度接受東南亞媒體專訪。

林佳龍在專訪裡說明中國的軍事威脅，相關行徑顯示中國已成為破壞印太區域和平穩定的主要來源，而我國政府面對中國威脅將堅守現狀，並持續推動國防改革與全社會防衛韌性的建構，以強化嚇阻能力，維護台海和平穩定，我方無意升高對立，目標始終是確保區域和平與航行自由。

值得注意的是台、印尼雙邊關係，林佳龍特別點出「一中原則」問題，更以中國承建的雅加達-萬隆高鐵為例，直指中國經常提出高度承諾，卻在品質、財務與後續履約引發爭議；相較之下，台灣一向秉持誠信原則，重視長期合作與實質成果，呼籲印尼政府將台灣視為平等且可信賴的夥伴。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)林部長表示，台、印尼交往不應受限於中國的「一中原則」，而應回歸務實合作與互利共榮；林部長也強調，台灣與印尼合作空間巨大，台灣將持續強化在國際上的角色，並協助印尼在東協中發揮領導地位，共同構建自由、開放且安全的印太區域。』

林佳龍強調，在半導體高度戰略化的時代，科技、經濟與安全已密不可分，「經濟靠中國、安全靠美國」的舊模式不再適用，而台灣不僅將印尼視為東協的重要潛在夥伴，台灣又是全球半導體供應鏈的關鍵節點，所以我方願意扮演橋樑角色，協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。