林佳龍：可期待台灣與宏都拉斯關係有進一步發展

針對我國與中美洲國家宏都拉斯未來的雙邊關係，外交部長林佳龍今天(22日)在「POP撞新聞」廣播節目專訪中表示，台灣的榮邦計畫、美國的西半球政策，以及宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)本人曾提出的政見，諸多主、客觀因素都促使台宏關係可以期待將有進一步發展，只是要等到阿斯夫拉於月底就任後，才能對外交事務做出決定。

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉即將就職，日前有外媒報導我方高層可能前往出席就職典禮。外交部長林佳龍表示，賴清德總統不會前往參加就職典禮。

廣告 廣告

林佳龍指出，阿斯夫拉在競選時曾說美國、以色列、台灣將是宏都拉斯最重要的盟邦，所以他當選後已訪美並拜會美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)，而台灣又是美國的盟友。

林佳龍認為，阿斯夫拉有其整體外交政策，尤其是在競選時提出的主張，可知台灣是他不可或缺的一環，所以台宏關係可以期待，只是要等他正式上任後才能開始決定外交事務，林佳龍說：『(原音)我現在在推榮邦計畫，他們都有看到，因為隔壁國家就是瓜地馬拉跟貝里斯，是我們邦交國，美國也很積極回到西半球的政策，我相信這諸多的主客觀因素，在1月27日之後，我們當然是可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有一些進一步的發展。』

另外，關於賴總統出訪及過境美國的規劃，林佳龍表示，外交部會做好準備，相信過境一事將水到渠成。不過，總統要出訪哪些友邦及時間安排都尚未決定，若有定案，將由總統府對外說明。