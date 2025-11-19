林佳龍：台吐團結共榮條約 至親家人邦誼永固

（中央社記者楊堯茹台北19日電）友邦吐瓦魯總理戴斐立來台國是訪問，外交部長林佳龍於社群媒體表示，兩國簽署的「台吐團結共榮條約」援引吐瓦魯語「Kaitasi」即「至親家人」之意，重申台吐邦誼永固，持續拓展各領域合作，提升雙邊人民福祉。

吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷應政府邀請，於17日至22日率團來台國是訪問，總統賴清德18日接見訪團，兩人並見證簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」及「台吐運動交流合作意向書」。

對此，林佳龍在臉書發文表示，這是戴斐立上任總理後，首次來台進行國是訪問，並與台灣簽訂「台吐團結共榮條約」，也是兩國第一份深化雙邊各項領域合作的條約。

林佳龍指出，這份條約延續去年底賴總統訪問吐國時，與總理共同簽署的「深化全面夥伴關係聯合公報」精神，兩國也在短時間內籌組「台吐菁英小組」研議雙邊合作項目，寫下台吐邦誼新頁。

林佳龍提到，「台吐團結共榮條約」援引吐瓦魯語「Kaitasi」，即「至親家人」之意，象徵以家人般的情誼再次重申台吐邦誼永固，表達吐國未來將持續堅定支持台灣的國際參與，是兩國堅實互信與友誼的最佳見證。

林佳龍強調，這次除了「台吐團結共榮條約」體現兩國在醫療、農漁業、潔淨能源、資通訊等領域長期的合作，同時也簽署「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流作意向書」，盼拓展與太平洋友邦在運動合作上的交流，協助吐國培養專業運動項目人才，以及多元漁業項目的合作，全面提升雙邊人民福祉。

林佳龍表示，與友邦以及理念相近的民主國家共享、共好，是外交工作的核心價值。面對當前國際政局的急遽變化與極端氣候的嚴峻挑戰，台灣將持續開拓創新且多元的策略與空間，結合自身優勢產業所累積的經驗，協助友邦國家發展，攜手民主夥伴共同為區域與全球永續繁榮貢獻心力。（編輯：蘇志宗）1141119