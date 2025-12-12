林佳龍：台日合作串聯台菲與呂宋經濟走廊

台灣與菲律賓合作關係在政策積極推動下持續加溫，雙方在11月底召開「第12屆台菲農漁業合作會議」，本月9日至11日舉行「台菲智慧港務論壇」，10日還簽署「畜產研究夥伴合作瞭解備忘錄」，而外交部非常重視的「台菲經濟走廊」計畫也不斷設法增添動能，希望透過台灣與日本的合作，進一步將「台菲經濟走廊」計畫串聯起美、日、菲的「呂宋經濟走廊」布局。



台、菲實質關係這一年來不斷提升，外交部長林佳龍日前接見菲律賓駐台代表彭科蓉(Corazon A. Padiernos)時就強調，我方期待與菲方建立「制度化合作架構」，做為台灣企業赴菲投資時雙方共同遵循的原則，也希望雙方政府建立更順暢的溝通機制，以有效提升企業投資菲律賓的信心，林佳龍並重申我國願意持續推動「台菲經濟走廊計畫」，共同促進經濟繁榮。

林佳龍在今天(12日)播出的自由時報「官我什麼事」專訪中也再次提到「台菲經濟走廊」計畫對接「呂宋經濟走廊」布局的規劃，尤其日台交流協會會長隅修三日前來台時召開的「第三國投資委員會」會議，主要探討了台、日合作前往第三國投資相關議題，而這「第三國」就包括菲律賓，林佳龍說：『(原音)台日一起合作，就把呂宋經濟走廊跟台菲經濟走廊把它串聯起來，這個讓第一島鏈就不只是個地緣政治上所謂安全的合作，而是有經濟上、科技、貿易等等，形成另外一種支持安全的經濟上面的韌性。』

另外，關於中美洲的外交工作，林佳龍在專訪中首先提到巴拿馬。他重申台、巴重新交往符合雙方利益，所以我國願以開放與務實態度正視雙邊關係，開展互惠共榮新時代，但林佳龍也坦言，中國與巴拿馬近期可能要簽訂航運相關新約，因此我方會配合美國政府的西半球政策、巴拿馬總統自己的規劃來處理此事，「不會為了設處而設處」。

另一個則是剛舉行總統大選但仍在計票的宏都拉斯，林佳龍再次說明「台灣模式」的重要性，它是個真心誠意，並致力建構信任與繁榮雙邊關係的模式，更與「中國模式」竭澤而漁的方法完全不同，所以「台灣模式」不僅是個好選擇，也是個令人喜愛的好模式。