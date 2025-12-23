林佳龍：台日產業結構互補 盼攜手助第三國發展

（中央社記者楊堯茹台北23日電）日本參議員瀧波宏文率日本參議院TY會訪團來台，外交部長林佳龍接見時表示，台日產業結構互補，期盼合作協助第三國發展，另盼日方持續發揮領導力，協助儘快展開台灣加入CPTPP談判工作。

外交部上午發布新聞稿指出，部長林佳龍於22日接見「日本參議院TY會台灣訪問團」一行，由日本參議員瀧波宏文率領訪台，雙方就推展台日第三國合作、防災、經貿合作等議題交換意見。

林佳龍表示，台日同處第一島鏈重要位置，共同面對來自中國壓力，不僅在安全上關係密切，也是堅實的經貿夥伴，雙方產業結構互補，期盼未來攜手合作協助第三國發展。另台日均面臨天然災害的挑戰，可強化防災領域合作，以強化彼此的社會韌性。

廣告 廣告

針對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一事，林佳龍指出，台灣符合CPTPP入會標準，期盼日本持續發揮領導力，協助儘快展開台灣入會談判工作，共創區域榮景。

瀧波宏文特別分享在擔任「日華議員懇談會」戶籍問題專案小組負責人時，推動日本法務省修改規定，使日本戶籍文件能夠登載台灣的過程，欣見日本參議院友台力量逐漸擴大。訪團成員另就台日體育、自行車、地方交流等交換意見。（編輯：林家嫻）1141223