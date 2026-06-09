林佳龍：台法產業互補最佳夥伴 助歐洲再工業化目標

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）法國國民議會議員團訪台，外交部長林佳龍接待時表示，台灣與法國優勢產業互補，正是彼此最好合作夥伴，特別是台灣掌握人工智慧產業鏈，可助歐洲「再武裝」及「再工業化」目標。

林佳龍於臉書發文表示，他昨天在外交部接待法國國民議會外交委員會書記游蘇法（Estelle Youssouffa）率領的訪團，感謝以實際行動支持台灣。今年4月中國阻撓總統賴清德出訪史瓦帝尼時，游蘇法第一時間在社群媒體公開聲援台灣，同行的國民議會國防工業研究小組副主席高希優（Thomas Gassilloud）也強調捍衛台海自由航行權、國際法。

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林佳龍指出，近年來台法間投資與貿易不斷增加，科技合作也更加密切。台灣政府正推動賴總統提出的「五大信賴產業」，法國將是台灣最佳國際合作夥伴之一，特別是台灣掌握AI人工智慧產業鏈，將可協助歐洲達成「再武裝」及「再工業化」的目標。

林佳龍表示，法國在航太、衛星通訊及能源產業執世界之牛耳，台灣則在半導體、人工智慧（AI）等領域領先全球，雙方優勢產業互補，正是彼此最好的合作夥伴。期待台法持續深化交流與產業合作，攜手創造「一加一大於二」的效果。

林佳龍貼文也轉述，兩位議員看好台法產業合作的潛力。游蘇法提到，其選區馬約特島位於印度洋，距離非洲國家莫三比克不遠。對台灣企業而言，投資馬約特島不僅可享有歐盟制度的保障，更可將其作為進入非洲市場的門戶。

高希優表示，台灣深化與法國的經貿關係，就是進一步連結歐洲4億人口市場與全球4億法語人口的網絡。（編輯：林興盟）1150609