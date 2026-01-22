林佳龍：台灣將與捷克攜手深化民主夥伴關係

捷克前眾議長艾達莫娃(Marketa Pekarova Adamova)來台訪問，外交部今天(22日)表示，外交部長林佳龍21日晚間設宴款待，感謝她對台灣的長期支持與友誼，同時也期待台、捷未來持續加強合作，攜手深化全球民主夥伴關係。

林佳龍另在社群平台發文指出，在瞬息萬變的時代，理念相近民主夥伴更要團結合作，台灣與捷克會在經貿、科技、航空及民主供應鏈等面向持續合作，讓夥伴關係更有韌性，將共同理念與價值轉化為更具體的成果，一起為區域和平與全球繁榮努力。

外交部表示，艾達莫娃是台灣重要友人，捷克眾議院在她任內曾多次通過友台決議，並促成台捷直航、故宮文物赴捷展覽，以及多項台捷產業與科技合作。