林佳龍：台美簽署矽盛世宣言 展現共生夥伴關係

（中央社記者葉素萍、曾筠庭台北3日電）外交部長林佳龍今天說，「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）最重要的成果，就是台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，這份聯合聲明凸顯台灣在全球AI 供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」。

總統賴清德上午在總統府主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。

林佳龍在記者會簡報指出，面對地緣政治板塊快速變動的衝擊，AI與半導體供應鏈正逐步打破過去以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構非紅供應鏈。因此美國政府去年7月提出「人工智慧行動方案」（AI Action Plan）。

林佳龍表示，這次EPPD台美雙方就針對如何強化經濟安全、建構非紅供應鏈等議題深入交換意見，外交部也在會中提出台美雙方在拉美等友邦及菲律賓等第三國的具體合作方向與規畫，獲得美方正面回應。

林佳龍認為，這次最重要的成果就是台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台灣將與國際夥伴共同建立以信任、技術互補、共同利益，以及打造更繁榮未來為基礎的經濟安全秩序，這份聯合聲明凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」（symbiotic partnership）。

林佳龍說，就像賴總統所說的，台灣和美國是彼此創造繁榮未來不可或缺的夥伴，同時EPPD所帶來的成果，也逐步落實總統所提「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

林佳龍表示，台灣具備世界級製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國擁有無可取代的創新生態系及關鍵核心技術。台美若能強強聯手，將可把技術、資金及人才更緊密地串連起來，這樣的合作模式不但有助台灣供應鏈廠商布局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。

他說，外交部將持續與美國政府保持緊密溝通與協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的台美合作，並透過行政院既有的「經濟外交工作小組」及「台美經貿工作小組」等機制，與相關部會共同深化台美雙向投資，與「矽盛世」倡議形成相互加乘的連結，以壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現總統「經濟日不落國」的願景。

林佳龍並說，今年適逢美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年的關鍵歷史時刻。奠基於自由、民主與法治等共同價值，台美已建立深厚且多元的合作夥伴關係。展望未來，期盼雙方在既有良好基礎上，持續透過密切溝通與交流，進一步深化各領域的合作，共同為人民創造更安全、更繁榮的未來。

經濟部長龔明鑫表示，台美在EPPD會議期間簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，確認隨著AI加速革新，正重塑全球經濟與供應鏈。雙方將深化全面性經濟夥伴關係，並在共同信任基礎上，建立經濟安全秩序，凸顯AI已成為台美合作的核心議題。

龔明鑫指出，矽盛世宣言原由美國與其他國家提出，從戰略意義來看，美國透過聯合宣告將台灣納入宣言運作體系，彰顯台灣是美國在強化AI與經濟安全上的重要戰略夥伴，也與EPPD會議所探討議題相互呼應。（編輯：萬淑彰）1150203