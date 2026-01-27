林佳龍：台美關係應提升至全球戰略夥伴

針對台灣與美國經貿關係，外交部長林佳龍今天(27日)在社群平台發文表示，台灣願持續深化雙方的經貿合作並擴大雙向投資，同時會透過「台灣模式」的具體實踐，攜手打造「台美聯合艦隊」；林佳龍並強調台灣在「非紅供應鏈」的關鍵地位，因此台、美夥伴關係不應僅止於「雙邊或區域」視角，而應提升至「全球戰略夥伴」。



美台商業協會(USTBC)主席柯拉克(Keith Krach)、會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)率團訪台，外交部長林佳龍26日與訪團進行深入座談。

林佳龍表示，在台、美關稅談判告一段落後，台灣將以「台灣模式」對接美國政策落實談判成果，透過在美國打造新產業聚落等方式，進一步促使AI供應鏈展現垂直整合優勢，並善用美國的資金、技術與人才，共同壯大台美產業的全球影響力，形成「台美聯合艦隊」。

林佳龍指出，美台商會與中華民國國際經濟合作協會去年簽署合作備忘錄，雙方除持續深化半導體、AI、無人機等既有合作項目外，還將進一步納入機器人等新領域，合作據點也會擴展至第三國，不僅共同開拓商機，也與民主夥伴攜手共創繁榮，強化彼此經濟韌性。

林佳龍強調，在非紅供應鏈中，台灣具備堅實且完整的製造能量，尤其在半導體與AI領域更扮演不可替代關鍵角色，因此台美夥伴關係不應僅止於雙邊或區域的視角理解，而應提升至「全球戰略夥伴」。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部積極推動總合外交，運用經濟外交結合政府與民間力量，致力打造民主非紅供應鏈。』

林佳龍期待美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇，讓企業投資更加順利，並讓台美經貿連結更加緊密。

另外，柯拉克還有一職務是「美國建國250週年委員會」主席，林佳龍指出，今年適逢美國建國250 週年與台灣總統直選30週年，所以台美雖然分處太平洋兩端，但雙方都堅定走在自由民主道路上，希望未來能攜手規劃一系列慶祝與文化活動，共同紀念兩國重要的民主里程碑。