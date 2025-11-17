林佳龍：台美、台日合作愈緊密對維護台海和平具有重要意義

林佳龍宴請日本「笹川平和基金會」、美國「印太安全研究所」的專家學者。 圖：翻攝自林佳龍臉書





外交部長林佳龍今（17）日透過社群媒體表示，台美、台日在各領域的合作愈加緊密，對於維護台海與區域的和平穩定具有重要意義。他說，國際社會必須正視中國在外交、經濟與安全各方面對台灣不斷升級的壓迫，且中國企圖利用跨境鎮壓手段，威嚇我國民意代表，台灣將團結與民主夥伴共同捍衛。

林佳龍表示，他在上週特別宴請來台出席由遠景基金會主辦「台美日三方兵棋推演會議」的國際智庫專家學者，包括日本「笹川平和基金會」（Sasakawa Peace Foundation）以及美國「印太安全研究所」（The Institute for Indo-Pacific Security）。他並說，會中就台海及區域安全議題進行了深入討論，互動熱絡。

林佳龍向與會專家表達誠摯感謝，強調其多年來對台灣的堅定支持，促進印太地區和平與穩定貢獻良多，也是台灣外交工作的重要後盾。「外交的本質是國與國之間共同價值的實踐。」林佳龍說，台灣始終堅守民主、自由與人權等核心價值，因此在科技供應鏈、印太區域安全等方面，台灣都是值得信賴且負責任的國際夥伴。

林佳龍指出，近年台美與台日之間在堅實的信任基礎之上，於政治、經濟、科技與文化等領域的合作愈加緊密，對於維護台海與區域的和平穩定具有重要意義。外交部以總統賴清德的「價值外交」為核心，正積極推動「總合外交」策略，並發揮台灣在「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」與「非紅供應鏈」交會處的「三鏈戰略」地位優勢，深化與民主同盟國家的合作關係，促進互利共榮。

面對極權主義的挑戰與威脅，林佳龍提醒，國際社會必須共同正視中國在外交、經濟與安全各方面對台灣不斷升級的壓迫。他特別指出，中國公安部門近日以「從事分裂活動」為由立案偵查台灣立法委員沈伯洋，利用跨境鎮壓手段，企圖威嚇我國民意代表，也削弱民主體制，這已挑戰自由民主的國際秩序，台灣將團結與民主夥伴共同捍衛。

林佳龍最後強調，正如賴總統所言，「台海的和平穩定，是世界安全與繁榮的必要元素」，台灣將持續深化與所有理念相近國家的合作，共同為守護區域和平穩定與繁榮努力。

