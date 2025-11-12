林佳龍、吳釗燮傳內鬥！國安會議「繞開林佳龍」？民進黨團駁斥
《鏡週刊》今（11/12）天報導指出，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮內鬥檯面化，更傳出有國安會議繞開林佳龍等不和情況。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應，這種不和傳聞，應該是由見不得台灣好的人提出，他希望國人都有智慧，可以看得出來，而且台灣今天在外交上有好表現，是基於分工合作而非彼此的鬥爭。
《鏡週刊》今（11/12）天報導指出林佳龍與吳釗燮內鬥檯面化，傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。
對此，鍾佳濱說，台灣最近在外交上不斷有斬獲，這當中應該被解讀的是外交部門不分彼此的合作，而不是競爭，只有合作才能促成台灣在國際舞台上發光發熱，如果是任何內部競爭甚至鬥爭的傳聞，他覺得這都是基於一種揣測，或者是由見不得台灣好的人提出，希望國人都有智慧，可以看得出來。
鍾佳濱強調，一個國家、家庭「家和萬事興」，台灣如今在外交上有好表現，是基於分工合作，而非彼此的鬥爭。
另外，重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國《央視》更播出紀錄片，學者聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。鍾佳濱表示，這不是單一國家要單獨面對的，也不是中華民國台灣才會面對中共跨境鎮壓作為，IPAC已經表達《布魯塞爾公告》，顯示這已經不是單一國家內部朝野合作的議題，這是一個國際民主大同盟共同合作的議題。
鍾佳濱說，相信立法院長韓國瑜有智慧帶領台灣國會，聯合其他民主同盟，向中共表達這樣的態度跟立場。
《鏡週刊》今（12）日刊載專題報導稱，前外交部長（現任國安會祕書長吳釗燮）與現任外長林佳龍自去（2024）年總統賴清德就任後，就因外交人事埋下嫌隙，甚至直接在未知會林佳龍的狀況下，找上北美司向美方徵詢由國安會諮詢委員徐斯儉擔任駐美代表的可能性，讓林佳龍系統大為憤怒，最後出動賴清德出面解決。對此，外交部今（12）日稍早發布五點文字聲明駁斥報導不實，並抗議週刊應在出刊前，尋求回應予以平衡。
週刊今（12）日報導稱，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「內鬥」，更稱有國安會議繞開林佳龍、外交部篩選給國安會的外交電報等事。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱直言，任何內鬥傳聞皆是基於揣測，甚至是見不得台灣在外交上得到注目。「對於這種傳聞，可想而知應該是來自於見不得台灣好的人提出來的」，他強調，台灣在外交上的表現，是基於分工合作而非鬥爭而來的。
《鏡週刊》今（12）日報導外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「惡鬥、過招」，等情事。對此，外交部透過新聞稿駁斥，該報導引述特定人士不實放話，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，且近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。
（中央社台北12日電）中國四川省阿壩州的紅旗特大橋11日發生垮塌事故，該橋於今年1月中才合龍建成，至今不到10個月。據初步判斷，疑似是因橋邊發生山泥傾瀉，導致連接山體的橋墩與橋面斷裂。無人員傷亡。
總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。
總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長。
國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。
聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇。
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化。面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久。
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。
民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日。
大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案調查，並威脅展開全球抓捕，總統喊話要立法院長韓國瑜站出來聲援，對此多位國民黨立委今(12日)在委員會質詢問到，不過民進黨立委王美惠質詢陸委會邱垂正時，一度氣到拍桌認為陸委會不夠積極。
颱風鳳凰豪雨炸宜蘭淹水成災，國軍AAV7兩棲突擊車11日在宜蘭蘇澳涉水救災不慎壓毀兩輛民車。國防部長顧立雄今天表示，官兵在辛勞救災之餘，不用考慮救災所導致的補償或賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補償、賠償。
台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台美關稅談判已接近尾聲，美國媒體Politico 12日引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。
中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。
民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，本（11）月10日與中廣前董事長趙少康進行便當會期間，向對方透露民眾黨的內部民調，在新北市長選舉方面，不論推派台北市副市長李四川或黃國昌，兩人對決綠委蘇巧慧都能獲勝，而黃國昌昨（11）日也宣稱，兩人皆會贏蘇巧慧，但李四川贏得比他多。不過，黃國昌今（12）日上午受訪則喊話，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。