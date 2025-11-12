林佳龍、吳釗燮傳內鬥！國安會議「繞開林佳龍」？民進黨團駁斥

對於週刊報導指出林佳龍、吳釗燮內鬥，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應。陳祖傑攝



《鏡週刊》今（11/12）天報導指出，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮內鬥檯面化，更傳出有國安會議繞開林佳龍等不和情況。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應，這種不和傳聞，應該是由見不得台灣好的人提出，他希望國人都有智慧，可以看得出來，而且台灣今天在外交上有好表現，是基於分工合作而非彼此的鬥爭。

《鏡週刊》今（11/12）天報導指出林佳龍與吳釗燮內鬥檯面化，傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。

對此，鍾佳濱說，台灣最近在外交上不斷有斬獲，這當中應該被解讀的是外交部門不分彼此的合作，而不是競爭，只有合作才能促成台灣在國際舞台上發光發熱，如果是任何內部競爭甚至鬥爭的傳聞，他覺得這都是基於一種揣測，或者是由見不得台灣好的人提出，希望國人都有智慧，可以看得出來。

鍾佳濱強調，一個國家、家庭「家和萬事興」，台灣如今在外交上有好表現，是基於分工合作，而非彼此的鬥爭。

另外，重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國《央視》更播出紀錄片，學者聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。鍾佳濱表示，這不是單一國家要單獨面對的，也不是中華民國台灣才會面對中共跨境鎮壓作為，IPAC已經表達《布魯塞爾公告》，顯示這已經不是單一國家內部朝野合作的議題，這是一個國際民主大同盟共同合作的議題。

鍾佳濱說，相信立法院長韓國瑜有智慧帶領台灣國會，聯合其他民主同盟，向中共表達這樣的態度跟立場。

