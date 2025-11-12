林佳龍、吳釗燮內鬥？吳思瑤：見縫插針

▲週刊報導外交部長林佳龍（中）與國安會秘書長吳釗燮爭權內鬥。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 《鏡週刊》今（12）日出刊外交部長林佳龍與吳釗燮內鬥爭權，提及稱國安會議繞開林佳龍，而外交部篩選給國安會的外交電報等。對此民進黨立委吳思瑤表示，週刊報導就讓它繼續事週刊報導，認為這樣的說法空穴來風，兩位全心為台灣國安外交拚命，這種見縫插針的政治操弄想要分化Team Taiwan，「不需要隨之起舞」。

對於週刊報導林佳龍與吳釗燮內鬥爭權，吳思瑤表示這樣的說法是空穴來風，太多權力競逐的揣測，就自己的理解兩位在外交與國安業務上都非常專業，全心為台灣的國安外交在拚命。

廣告 廣告

吳思瑤說，這樣見縫插針的政治操弄想要分化Team Taiwan，分化在外交上的成果與成就，可能就是緣木求魚，「我們也不需要隨之起舞」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

週刊爆料林佳龍、吳釗燮惡鬥！爭外交主導權 外交部回應了

林佳龍、吳釗燮被揭惡鬥內幕！民進黨團認為是這原因

蕭美琴訪歐被中國打壓？林佳龍：駐外館處都有做沙盤推演