林佳龍、吳釗燮惡鬥傳聞四起 國安會：杜撰不實
有媒體報導，賴清德政府的國安決策體系出現角力，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍自去年520新團隊上任後，因外交人事埋下嫌隙，兩人權限角力日益檯面化，也成為推動外交工作的變數。對此，國安會今（12）日澄清，指出報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證。
針對近日有媒體報導引述特定人士的不實放話，影射國安會及外交部之間的關係，國家安全會議今（12）日表示，這項報導內容多為杜撰不實，也沒有妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正在為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。
國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。
國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安、外交團隊將持續為台灣的外交工作打拚，請國人放心。
延伸閱讀
韓國瑜嗆賴「自己生病讓別人吃藥」！鍾佳濱：請院長率先對抗境外病毒
蔣德綱/搶救黑熊大兵？
要韓國瑜聲援沈伯洋 徐巧芯轟賴清德如「巨嬰發言」乾脆讓位
其他人也在看
龍燮屢傳不合 林佳龍親回：分工合作相當愉快
政媒圈屢屢傳出外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮內鬥的傳言，外交部迅速發布五點聲明駁斥，而林佳龍今（11/12）日在網路節目親自回應，這些傳言都是挑撥離間，兩人平常溝通有電話、簡訊也有很多群組，兩人就是分工合作，兩人合作相當愉快。太報 ・ 1 天前
賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：應齊聲譴責中共跨境鎮壓
中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織，展開全球抓捕。總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，共同維護國會尊嚴與言論自由。對此，陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。自由時報 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民視 ・ 1 天前
外交龍燮鬥1／一份名單生嫌隙 揭國安外交部過招三部曲
回顧龍燮首度過招，是在賴政府上任之初。本刊掌握，當時由外交部長轉任國安會祕書長的吳釗燮，曾交接一份人事名單，從次長到駐外大使等職位，都有推薦人選，不過，林佳龍決定接外長後，就積極拜會國內的外交圈前輩，包括卸下公職身分的前國安會祕書長李大維，李也不吝與林佳龍分享各種用人經驗，最後外交部新的人事任用與吳的推薦多有出入，讓吳大為不滿，龍燮因此種下嫌隙。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中共跨境鎮壓沈伯洋 邱垂正批：這是對全體台灣人民的集體脅迫！
[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案調查，並透過官媒放話「全球通緝」，引發社會譁然。陸委會主委邱垂正今（12）日嚴正回應指出，這不是針對個人，而是針對所有台灣人民的集體脅迫與跨境鎮壓行為，呼籲國人團結一致，以韌性與決心反制中共威脅。 邱垂正強調，中共此舉是「以鎮壓示威、以恫嚇分化」的典型操作，意圖製造恐懼與對立。「這是對全體台灣民眾的心理戰，目的是要削弱我們的團結與信心。」他呼籲社會將挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更加堅韌。 他指出，中共對台灣「沒有任何管轄權與拘束力」，政府會全力保護每一位國人的人身安全。「請大家放心，我們會保護我們的國人，中國對台灣沒有任何法律效力。」邱垂正並提醒，國人在赴中國、香港及澳門時，應審慎評估風險，避免非必要旅行。 邱垂正進一步表示，針對中共針對性的「精準打擊」，包括國軍、公務人員、政務官及民選代表，國人應給予最大支持與保障。他強調，唯有社會團結、互相守護，才能讓中共的恫嚇與分化失效。 最後他指出，台灣面對中共的跨境鎮壓行為，不僅會持續譴責，亦將向國際社會說明並爭取支持，「這是全球反對跨境鎮壓的重要案例，台新頭殼 ・ 1 天前
AIT：谷立言與鄭麗文會面 重申美國反對片面改變現狀
（中央社記者楊堯茹台北12日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言今天與國民黨主席鄭麗文會面。AIT發言人表示，谷立言在會中強調美國致力維持兩岸和平，並支持兩岸對話、反對任何片面改變現狀的舉措。中央社 ・ 16 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！學者讚「賴政府外交勝仗」：中國擋不了只好認了
副總統蕭美琴前往於歐洲議會舉辦之IPAC年會演說，旅美教授翁達瑞今（11）日說，他不認為是政府保密成功，而是中國「阻擋不了，只好認了」，以及政府的巧妙安排所導致，且荷蘭與比利時願意給方便，也歸功於蕭美琴在華府建立的人脈。謝志偉與吳志中兩位大使也著力不少。他也直言，「藍營的氣急敗壞，更肯定賴政府打了一場外交勝仗！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈伯洋被中國通緝 賴總統回應不是中國說了算
(記者謝自宗台北報導)總統賴清德今天回覆有關央視發全球通緝令抓捕立委沈伯洋一事表示，中國對台灣並沒有管轄權，且沈伯洋並沒有任何違法。他非常期待立法院長韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯...自立晚報 ・ 1 天前
赴國民黨拜會鄭麗文 谷立言：邀請她未來適當時機訪問華府
即時中心／顏一軒報導國民黨主席鄭麗文今（12）日主持上任後首次中常會後，AIT處長谷立言（Raymond Greene）特別親赴國民黨中央黨部拜會鄭麗文，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，閉門會談約1小時，氣氛十分良好融洽；外傳外傳本次AIT的主要目的，是要了解國民黨對於國防預算的態度與立場。民視 ・ 16 小時前
跟馬英九訂定的21.5萬員額說拜拜 國軍編制總員額已增至近23萬人
國軍總員額在前總統馬英九任內調降到21.5萬人，至今已維持11 年之久，但隨著各型新式武器裝備服役丶義務役兵役調整為1年，國軍編制人力已逐步調整。根據國防部送到立法院的最新報告指出，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較110年增加1萬餘員。國防部雖未明確出目前國軍編制總員額的數字，但軍方官員今天說，目自由時報 ・ 1 天前
GD林佳龍、JW吳釗燮鬧不合？ 傳「吳繞過龍與美方諮詢人事」｜#鏡新聞
我國的外交跟國安體系傳出內鬥，會不會變成國安隱憂呢，鏡週刊報導，外交部長林佳龍跟國安會秘書長吳釗燮，兩人從去年520上任之後，因為外交人事名單有一些嫌隙，傳出吳釗燮還跳過林佳龍，自己跟美國聯絡討論人事、運作駐美大使等等，那林佳龍出訪的時後，帶著跟自己友好的企業家也被批評，針對這件事，雙方緊急滅火，表示合作沒有問題。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前
被指推責中共認知戰 林楚茵反嗆：這才是「此地無銀三百兩」
民進黨立委林楚茵近日在立法院質詢時稱國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶，不過，部分媒體社論批評，此舉完全是將責任全部推給中共的認知作戰。對此，林楚茵反嗆，不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊揭露真相的人才是「此地無銀三百兩」，也釣出中共在地協⼒者的協同作為。鏡新聞 ・ 22 小時前
調查局攜手艾格蒙聯盟 交流虛擬資產犯罪態樣
（中央社記者劉世怡台北12日電）調查局今天表示，與艾格蒙聯盟訓練中心辦理研討會，包含10名外籍講者及20國的金融情報中心官員與會，就虛擬資產風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案等議題交流並經驗分享。中央社 ・ 23 小時前
延長健保補貼？參院共和黨要求加強墮胎限制 民主黨拒絕
參議院共和黨人表示，他們願意延長將在年底到期的「可負擔醫療法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)補...世界日報World Journal ・ 23 小時前
大陸喊抓沈伯洋卻要韓國瑜負責？ 趙少康：賴清德自證無能
中國大陸公安宣稱對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視報導指稱中國大陸可「全球抓捕」或「跨境司法合作」。有民進黨立委串在社群平台發起「我們都是沈伯洋」活動，媒體人趙少康反批，沈伯洋自己挑釁中廣新聞網 ・ 20 小時前
國安外交爆「龍燮鬥」 自家人看不下去：內鬥到這程度很丟臉
賴政府國安決策體系內鬥檯面化，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮遭爆上演「龍燮鬥」，戰場延燒到今年8月傳出國安會副秘書長徐斯儉駐美風波，最後鬧到總統賴清德出手調停。據了解，曾有黨內人士私下抱怨，「內鬥到這程度很丟臉」，從去年至今吳釗燮沒有一個正面的新聞，但吳卻能穩坐國安會的位子，呼籲賴政府積極培養新的外交人才。鏡報 ・ 20 小時前
人工水晶體不是愈高階愈好？多焦、單焦差在哪？醫師教你選對
白內障若延誤治療恐失明，人工水晶體置換是常見治療，但要如何聰明挑選人工水晶體？人工水晶體挑貴的、高階的就好嗎？多焦、單焦人工水晶體又有什麼差異？ 隨著超高齡社會來臨，再加上3C產品過度使用，原本年長者才需擔心的白內障，也開始出現在年輕人身上，尤其高度近視族群更是白內障高風險群。若發現視力變差，或看見的影像模糊、對比度變差，就要當心是白內障，若是延誤治療，嚴重恐導致失明。 值得慶幸的是，「所有眼科疾病中，只有白內障可以完全恢復，」三軍總醫院眼科部主任呂大文說，人工水晶體置換是常見的白內障治療方式。 人工水晶體何時換？怎麼挑？ 進行人工水晶體置換手術的最佳時機因人而異，並非每個人都需要。呂大文指出，如果白內障造成視力模糊，影響工作或生活，就是進行手術的適當時機。 人工水晶體的選用需評估患者的需求，包括年齡、健康狀況、日常生活和工作性質等，醫師還需評估患者的度數、角膜、視網膜、黃斑部及視神經是否能發揮水晶體的功效。 人工水晶體主要分為球面鏡和非球面鏡兩種選項，後者像素更高，影像不易變形。非球面人工水晶體還有單焦點與多焦點的選擇，單焦點可在手術過程中矯正近視，使看遠變清楚，但看近需戴老花眼鏡；康健雜誌 ・ 1 天前
週刊爆「外交龍燮鬥」 外交部「遺憾與抗議」：誤導輿論並損及國家整體利益
《鏡週刊》今（12）日報導，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍，從去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，外交部發出...華視 ・ 1 天前
外媒：17家台企涉強迫勞動 洪申翰稱正研議相關指引
自行車大廠巨大集團因為涉及強迫勞動，遭到美方發布暫扣令，外媒調查報導指出，台灣包括巨大之外，還有16家企業也被點名。對此，行政院長卓榮泰要求勞動部和經濟部全面檢討、提出指引。勞動部長洪申翰表示，正在研議協助企業辨識強迫勞動行為，以及評估相關風險的行動指引，預計明（2026）年1月公布。公視新聞網 ・ 22 小時前
國際領袖基金會 開放2026年夏季公民獎學金申請
國際領袖基金會(ILF)宣布開放2026年夏季「公民獎學金計畫」(Civic Fellowship Program)申請...世界日報World Journal ・ 23 小時前