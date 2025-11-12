林佳龍、吳釗燮惡鬥傳聞四起 國安會：杜撰不實

有媒體報導，賴清德政府的國安決策體系出現角力，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍自去年520新團隊上任後，因外交人事埋下嫌隙，兩人權限角力日益檯面化，也成為推動外交工作的變數。對此，國安會今（12）日澄清，指出報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證。

吳釗燮。(圖/中天新聞)

針對近日有媒體報導引述特定人士的不實放話，影射國安會及外交部之間的關係，國家安全會議今（12）日表示，這項報導內容多為杜撰不實，也沒有妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正在為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。

林佳龍。(圖/中天新聞)

國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安、外交團隊將持續為台灣的外交工作打拚，請國人放心。

媒體爆料林佳龍(圖左)、吳釗燮內鬥。(圖/中天新聞)

