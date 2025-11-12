林佳龍、吳釗燮惡鬥內幕爆出！ 外交部駁：特定人士不實放話

《鏡週刊》今（12）日報導外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「惡鬥、過招」，等情事。對此，外交部透過新聞稿駁斥，該報導引述特定人士不實放話，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，且近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。

週刊爆林佳龍、吳釗燮惡鬥內幕。（圖／報系資料照）

外交部回應表示，近期台灣外交推動屢有具體成果，副總統蕭美琴甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破。然而在此之際，《鏡週刊》報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

廣告 廣告

針對報導所稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」一節，外交部表示，該說法純屬臆測。外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態。而規劃與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，該報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

外交部強調，外交部秉持總統賴清德「打造經濟日不落國」的施政願景，全力推動「經濟外交」，旨在整合政府與民間力量，展現台灣的綜合國力。台灣產業界與公協會積極支持外交工作，參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，同時也鞏固邦誼。

外交部長林佳龍。（圖／林佳龍臉書）

外交部進一步指出，賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒。若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。外交部說，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。

外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。外交部對《鏡週刊》未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，表達遺憾與抗議。該報導除引述未經查證說法外，對於部長林佳龍及次長陳明祺學歷，以及林佳龍率團出訪時間等資訊，均有明顯不符事實處。

廣告 廣告

外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神，亦誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。

延伸閱讀

八炯、閩南狼遭陸祭出百萬通緝令 「原來我也變沈伯洋了」

陸揚言對沈伯洋發全球通緝令 吳子嘉嗆：青鳥不見了！全是孬種

韓國瑜嗆賴「自己生病讓別人吃藥」！鍾佳濱：請院長率先對抗境外病毒