林佳龍、吳釗燮惡鬥是「空穴來風」！吳思瑤：想分化台灣隊不需隨之起舞

記者詹宜庭／台北報導

週刊爆料，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍從去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，此說法空穴來風，這種見縫插針、政治操作，想要分化「Team Taiwan」、分化外交成就，不需要隨之起舞。

根據鏡週刊報導指出，副總統蕭美琴、前總統蔡英文先後訪問歐洲，在國際舞台為台灣強力發聲，是今年賴政府最亮眼的外交成績。但賴政府國安決策體系其實暗潮洶湧，兩大要角、國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍早從去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙。

對此，吳思瑤受訪表示，週刊報導就讓它繼續是週刊報導，這樣的說法空穴來風，太多過於權力競逐的揣測。就她所知，林佳龍與吳釗燮兩人在外交與國安事務上都非常專業，全心為台灣國安外交拚命，這種見縫插針、政治操作，想要分化「Team Taiwan」、分化外交成就，不需要隨之起舞。

