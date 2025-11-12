林佳龍、吳釗燮惡鬥難解？周刊大爆內幕 外交部譴責「特定人士放話」

外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮「內鬥」傳聞喧騰多時，儘管林佳龍、總統府近一個月內數度出面滅火，但風波似乎未能平息，《鏡週刊》今（12）日再以「惡鬥內幕」為題報導。對此，外交部上午發出5點聲明，批評《鏡週刊》引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊努力造成傷害，並質疑近日屢有不明人士對外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。

《鏡週刊》今日清晨5時許刊出報導，披露林佳龍上任後，新的人事任用與吳釗燮交接時推薦名單多有出入，讓吳釗燮大為不滿，種下彼此嫌隙，國安團隊此後也出現「怪象」，如部分會議將林佳龍「擋在門外」，外交部則以刻意篩選駐外館處傳回的電報上呈作為反擊。報導引述知情人士說法，賴政府上任後一直苦於國安會、外交部相互杯葛，總統賴清德親自出面提醒後，雙方才稍熄火。

對此，外交部今日上午10時許罕見由機要事務辦公室掛名發布5點聲明表示，近期我國外交推動屢有具體成果，副總統蕭美琴甫應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請前往歐洲議會演講，正值國家外交工作取得重要突破之際，《鏡週刊》今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

外交部長林佳龍見圖。（柯承惠攝）

外交部：屢有不明人士無端揣測，似不樂見外交有成就

對於報導提及林佳龍7月訪問南美友邦巴拉圭期間，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）透露正準備迎接賴清德30天後到來，意外使賴清德過境美國等行程曝光，部分高層把帳算在林佳龍頭上。外交部表示，該說法純屬臆測，外長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與工作常態，而規劃與安排元首出訪及過境向為外交部重點工作，報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

有關報導提及林佳龍上任後仍與其在台中成立的大肚山產業創新基金會成員保持密切互動，甚至帶人一同接見外賓或率團出訪。外交部回應，賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒，若外界以不實訊息含沙射影，意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

外交部意有所指地批評，近日屢有不明人士對外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

至於報導一度誤植將美國耶魯大學畢業的外交部政務次長陳明祺與林佳龍稱作「哈佛校友」，外交部則說，對《鏡週刊》未在報導刊出前向外交部求證，表達遺憾與抗議，且報導除引述未經查證說法，對林佳龍、陳明祺學歷及林佳龍率團出訪時間等資訊，均有明顯不符事實之處。外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神，也誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。

國安會秘書長、前外交部長吳釗燮（中）。（顏麟宇攝）

國安會： 國安會及外交部溝通合作緊密 ，勿再捕風捉影 ​

針對近日有媒體報導引述特定人士不實放話，影射國安會及外交部間的關係，國家安全會議今（12）日表示，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。



國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。



國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。



