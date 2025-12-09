林佳龍、吳釗燮惡鬥？趙怡翔：我沒看過、也沒有對媒體放話

趙怡翔說，他沒看過林佳龍、吳釗燮吵架。 圖：翻攝外交部網站、林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 媒體日前報導，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍惡鬥。對此，國安會副秘書長趙怡翔今（9）日表示，他沒有看過兩人吵架，沒看到這個狀況。他也說，他沒有放話，也沒有進行媒體操作。

趙怡翔今上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，並被問及，是否在「龍燮鬥」扮演角色，有無對媒體放話？

趙怡翔回應，「我是沒有聽說這個說詞。」他說，大家都認識他，在媒體圈他也不是陌生人，他可以據實回答，「我沒有做任何放話，也沒有做任何這方面、背後的這些媒體操作。」

廣告 廣告

趙怡翔強調，他的個性就是大家為了國家利益來做事，而他在國安會3個月觀察到，外交部跟國安會合作得非常愉快。主持人追問，沒看過吳釗燮、林佳龍吵架？趙說，「我真的沒有看過。我沒有看到這個狀況。」

趙怡翔認為，其實會坐到這個位置、這個角色，都會有一個目的，就是國家利益優先。他說，國安會也好，外交部也好，他日前也去APEC，就是大家在國際組織議題共同合作。

主持人追問，所以沒有業務衝突？吳釗燮沒有跟台灣駐外代表見面？跨足外交部業務？趙怡翔說，大家都非常和樂，而且是往共同目標推進。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台股ETF大換血！謝金河一次點名近20檔：重視市值背後的競爭力！

德法專家：解放軍雷達鎖定事件不僅針對日本 帶有對美衝突陰影